Garanti BBVA’dan Açık Bankacılıkta yeni adım: Farklı bankaların kartları tek ekranda

Garanti BBVA, Açık Bankacılık kapsamında sunduğu yeni kart entegrasyonu ile müşterilerine farklı bankalardaki kart bilgilerini tek bir ekrandan görüntüleme ve yönetme imkânı sunuyor. Yeni özellikle birlikte Garanti BBVA müşterileri; başka bankalardaki kartlarına ait limit, harcama hareketleri ve puan bilgilerini tek bir ekran üzerinden takip edebiliyor. Bireysel müşterilerin yanı sıra esnaf, KOBİ ve ticari müşteriler de farklı bankalara ait kart bilgilerini tek noktadan görüntüleyerek finansal durumlarını daha bütüncül şekilde yönetebiliyor.

Açık Bankacılık regülasyonları çerçevesinde hayata geçirilen bu adım, müşterilerin farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırırken, finansal görünümün tek ekranda daha sade ve anlaşılır şekilde izlenmesine imkân tanıyor. Müşteriler, Garanti BBVA Mobil’de Profil menüsü altındaki “Diğer Banka / Kurum Ayarları” adımından, eklemek istedikleri bankayı seçerek gerekli onayları verdikten sonra kart bilgilerini güvenli şekilde görüntüleyebiliyor.

Garanti BBVA, Açık Bankacılık altyapısı kapsamında müşterilerine yeni işlem kolaylıkları da sunuyor. Bu kapsamda Garanti BBVA müşterileri, farklı bankalardaki hesaplarını kullanarak ileri tarihli ve düzenli transfer emirlerini Garanti BBVA Mobil ve internet şubesi aracılığıyla oluşturabiliyor. Bu özellik sayesinde müşteriler farklı bankalardaki hesaplarını kullanarak para transferlerini önceden planlayabiliyor ve düzenli ödeme talimatlarını tek bir platform üzerinden kolayca yönetebiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, şunları söyledi: “Finansal verilerin müşterinin kontrolünde, güvenli ve şeffaf şekilde yönetilebildiği bir ekosistem oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Garanti BBVA olarak amacımız, görünmez olacak kadar akıcı ama hatırlanacak kadar pozitif bir deneyim sunmak. Bu deneyimin temel taşlarından biri, müşterilerimize sağladığımız hız ve kolaylık. Müşterilerimizin finansal hayatlarının her adımında yanlarında olma hedefimiz, bütüncül bir yaklaşımı gerektiriyor. Bu doğrultuda oldukça önemsediğimiz bir uygulamayı da Açık Bankacılık kapsamında sunduğumuz kart entegrasyonuyla hayata geçirdik. Artık müşterilerimiz, farklı bankalardaki tüm kartlarını Garanti BBVA Mobil ve internet şubesi üzerinden güvenli bir şekilde görüntüleyebiliyor ve yönetebiliyor. Bu sayede harcamalarını daha bilinçli takip edebiliyor, finansal durumlarını tek ekrandan kontrol edebiliyorlar. Regülasyonların sunduğu imkânlar çerçevesinde, radikal müşteri perspektifimiz doğrultusunda hareket ederek müşterilerimizin hayat akışına uyum sağlayan ve onlara gerçek anlamda eşlik eden çözümlerle en iyi deneyimi sunmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.