Garanti BBVA'dan basketbola çeyrek asırlık ‘dikey destek’

Mustafa Kemal ÇOLAK

Türkiye’ye büyük mutluluk yaşatan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın tarihi başarısına katkı sunanlar arasında uzun soluklu bir sponsorluk öyküsünün de payı bulunuyor. Garanti BBVA’nın, A Milli Erkek Basketbol Takımı’na resmi sponsor olarak 2001’de başlattığı desteklerini, erkek, genç, çocuk ve tekerlekli sandalye milli takımlarına kadar genişletmesinin yanı sıra okulunu kurarak basketbolu binlerce gençle tanıştırması, bu alanda örnek projelerden birinin ortaya çıkmasına yol açtı. Hele ki Türkiye’ye tarihindeki en yüksek başarılardan birini yaşatan A Milli Basketbol Takımı’nın ilk 5’inde maçlara başlayan Şehmuz Hazer’in de Garanti BBVA’nın 2013’de kurduğu 12 DABO’nun Batman şubesinde basketbolla tanışması, sunulan desteklerin önemini daha da artırdı. Garanti BBVA bugüne kadar Türkiye genelinde 55 bin çocuğun basketbol eğitimi almasına katkı sundu.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sponsorluk stratejilerine ilişkin şu cümleleri kuruyor: “Basketbol sponsorluğunda yirmi beşinci yılımıza giriyoruz. İş birliğimiz; kadın ve erkek milli takımlarıyla beraber altyapı takımlarını kapsıyor. Aynı zamanda basketbol okullarımızla tüm Türkiye’deki binlerce çocuğu basketbol sporuna yönelttik. Basketbol okulları, yetenek seçimleri, kadın, erkek, engelli derken biz de bankacıyız. Bankacı olunca herkese hizmet veriyorsunuz. Dolayısıyla bir işi yapıyorsanız baştan sona, her kesime yapmak gerekiyor.”

Basketbol sponsorluğunu farklı milli takımlara yaydı Bir bankanın hizmet ağı gibi planlıyor Garanti BBVA, spora yönelik desteklerini. Toplumun nasıl ki her kesimine hizmet vermek bir bankanın asli görevleri arasındaysa, destek verdiği spor branşından da toplumun her kesiminin yararlanması gerektiği düşüncesinden hareket ediyor. Başarının uzun soluklu bir yolculuğun meyvesi olabileceği inancıyla 2001’de ilk kez adım attığı basketbol sponsorluğunu aynı dalda ısrar ederek farklı milli takımlar düzeyinde genişleterek, hatta toplumun geniş kesimlerine yayarak kesintisiz sürdürüyor.

Garanti BBVA’nın basketbola yönelik ilk resmi desteği, 2001 yılında 12 Dev Adam kampanyasıyla 32. Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın resmi sponsorluğuyla başlıyor. 2002’de 12 Dev Adam Basketbol Okulları’nı (12DABO) kuran Garanti BBVA, 2005’te A Milli Kadın Basketbol Takımı sponsorluğuna, 2013’de de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile başlattığı iş birliğine imza atıyor. Tekerlekli sandalye basketbolundaki desteklerine, 19 Yaş Altı Milli Takım sponsorluğunu da ekleyen bankanın 12 DABO’nun eğitimleriyle basketbolla tanıştırdığı çocukların sayısı bugün 55 binin üzerine çıkıyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Okullarımızda amacımız, öğrencilerimizin basketbolla tanışmalarıdır. Burada amaç sadece basketbolcu olmaları da değil üstelik. Aynı zamanda sporla tanışıyorlar. Velilerinin sporcu velisi olması ile alakalı fikirleri oluyor. Şehre bir kültür katıyorlar. Orada yardımlaşmak, antrenmandan çıktığınızda nasıl davranmak lazım vs. Aslında hayata bir takış açısı kazanıyorlar. Biz aslında onları basketbolda tanıştırıyoruz. 7-8 yaşında. Yetenekli olanları diğer kulüplerin altyapılarına katılıyor” diyor.

Toplumsal yatırım 3 alan odaklı

Banka, toplumsal yatırım programlarını üç alana odaklıyor. Herkes için eğitim konu başlığında eğitimin erişilebilirliğini artırmayı ve fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor ve kurucusu oldukları ÖRAV’ı bu noktada en iyi örnek olarak konumlandırıyor. Erişilebilir kültür ve bilgi üretimi ile kültür, sanat ve bilginin toplumun geniş kesimlerine ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. 1997’de kurulan Salt, 1997’den beri sponsoru olduğumuz İstanbul Caz Festivali’ni kesintisiz organize ediyor. Eşitsizliklerin azaltılması konusunda da toplumun farklı kesimleri arasında kapsayıcı büyümeyi desteklemeyi hedef olarak gündeminde tutuyor. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Bu üç alana ek olarak iklim krizi ile mücadele ve sürdürülebilirlik de toplumsal yatırım programlarımızın ayrılmaz bir parçası. TURMEPA ile yürüttüğümüz Mavi Nefes örneği gibi” diyor.

Şehmus Hazer, Batman 12 DABO’dan mezun

12 Dev Adam Basketbol Okulları’nın başarısını en iyi yansıtan örneklerden biri, bugün A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başarılı sporcusu Şehmus Hazer de Batman’daki 12 Dev Adam Basketbol Okulu’nda, 6 yaşındayken basketbolla tanışmış. Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekerek kulüplerin altyapılarına adım atarak profesyonel kariyerine giden yolculuğu başlatan Hazer ile büyük gurur yaşadıklarını kaydeden Mahmut Akten, “Basketbol spor okulları ile hayatına dokunduğumuz ve şu anda alt kümelerde oynayan çok sayıda sporcu ve antrenör var” diyor.

Spor saha dışında da dönüştürücü rol oynuyor

Garanti BBVA Kurumsal İletişim Direktörü Elif Güvenen, “Sporun yalnızca saha içinde değil, saha dışında da dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu nedenle sponsorluklarımızı, genç yetenekleri destekleyen, toplumsal eşitliği güçlendiren ve ilham verici başarı hikâyeleri yaratan alanlarda yoğunlaştırıyoruz. Bir sporun dikeyine gittiğiniz zaman, kadın, erkek, engelli, çocuk, her yerinde olmalı. Biz bunu temel hedeflerimizden biri yaptık” diyor.

Garanti BBVA’dan federasyon’a “12 dev adam” armağanı

12 Dev Adam’ sloganı kalplere ilk kez 2001’de Türkiye’de düzenlenen 32’nci Avrupa Şampiyonası’nda kazındı. Yazımızda da belirttiğimiz gibi o tarihte Milli Takım’a sponsor olan Garanti BBVA’nın, Serdar Erener’in başında olduğu Y&R Ajans tarafından 12 Dev Adam sloganı ile yaratılan reklam kampanyası çok büyük ilgi görmüştü. Mahmut Akten’den öğreniyoruz ki Garanti BBVA, kendi reklam kampanyası ile ünlenen 12 Dev Adam markasını Türkiye Basketbol Federasyonu’na armağan etmiş. Bu konuda taraflar bir protokol de imzalamış. Mahmut Akten, “Garanti BBVA olarak, basketbol iletişimimizde münhasıran kullandığımız “12 Dev Adam” söylemi bugün Türk milli basketbol takımının da adı haline geldi. Hazırlanan şarkı milli takımın marşı oldu, “12 Dev Adam” adı kısa sürede milli takımımızla özdeşleşti ve tüm Türkiye’nin diline yerleşti” diyor.

12 DABO’dan 55 bin çocuk eğitim aldı

Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle 2002’de başlatılan 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) ile bugüne kadar 55 binden fazla çocuk basketbol sporu ile tanıştırıldı. Amaçlarını, basketbol kültürünü küçük yaşta benimsetmek, bilinçli seyirci, sporcu, hakem ve yönetici yetiştirmek olarak açıklayan Mahmut Akten, “9-12 yaş arası kız ve erkek çocukların tüm Türkiye’de sporcu taramaları yapılıyor, belirlenen kamp lokasyonlarında yıl içinde düzenlenen milli takım altyapı antrenörleri liderliğinde düzenlenen sporcu kamplarında geleceğin milli oyuncularının keşfedilmesi ve gelişimlerinin takibe alınması hedefl eniyor” diyor.