Garanti BBVA'dan esnaf ve sanatkarlar için yerel gücü destekleyen işbirlikleri

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Türkiye genelinde esnaf ve sanatkarların finansal süreçlerini kolaylaştırmak ve yerel ekonomiyi desteklemek amacıyla esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleriyle gerçekleştirdiği işbirliklerini yaygınlaştırıyor.

Bonus Business altyapısıyla sunulan program kapsamında iş yeri sahipleri, oda üyelik aidatlarını Bonus'a dönüştürebilirken, aynı zamanda taksit imkanları, kampanyalar, avantajlı bankacılık ürünleri ve anlaşmalı iş yerlerinde özel fırsatlardan yararlanabiliyor.

Program, esnafın günlük iş akışlarını destekleyen çözümler sunmanın yanı sıra onlar için finansal süreçlerin daha kolay ve erişilebilir hale gelmesine katkı sağlıyor.

Garanti BBVA'nın esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleriyle gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında iş yeri sahipleri, üyelik aidat avantajlarının yanı sıra Bonus Business dünyasının sunduğu kampanya ve taksit imkanlarından da yararlanabiliyor. Program kapsamında ayrıca esnaf ve sanatkarlara özel bankacılık ürünleri ve yerel işbirlikleri doğrultusunda çeşitli alışveriş avantajları da sunuluyor.

Garanti BBVA'dan yerel odalarla işbirliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, esnaf ve KOBİ'lerle kurdukları ilişkiyi yalnızca bankacılık hizmeti sunan bir yapı olarak değil, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı olarak gördüklerini belirtti.

Onaran, Türkiye'nin üretim, ticaret, turizm, lojistik ve sanayi açısından öne çıkan şehirlerinde hayata geçirdikleri bu iş birlikleriyle esnafın finansal ihtiyaçlarını gözetirken, aynı zamanda günlük iş yüklerine, maliyet yönetimlerine ve işlerini sürdürülebilir şekilde büyütme hedeflerine de katkı sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Şu an 6 ilde aktif olan uygulamalarının, "birlikte yaparız" yaklaşımlarının sahadaki güçlü bir yansıması olduğuna işaret eden Onaran, "Garanti BBVA'nın güçlü finansal altyapısı ve iş yeri sahiplerine özel çözümlerini, yerel odaların sahadaki gücüyle bir araya getirerek yerel ekonomiye somut katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.