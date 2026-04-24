Garanti BBVA’dan herkes için daha erişilebilir bir dijital deneyim

Garanti BBVA, dijital kanallarında erişilebilirlik ve kapsayıcılığı güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak, web sitesine yapay zeka destekli dijital erişilebilirlik çözümünü entegre etti. Corpowid iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama sayesinde, farklı ihtiyaçlara sahip tüm kullanıcılar için daha eşit, erişilebilir ve kişiselleştirilebilir bir dijital deneyim sunulabiliyor.

Yeni çözüm kapsamında garantibbva.com.tr’ye entegre edilen erişilebilirlik aracı sayesinde görme engelli, az gören, disleksi, epilepsi ve renk körlüğü gibi farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcıları site deneyimini kendi tercihlerine göre düzenleyebiliyor. Kullanıcılar sesli yönlendirme, içerik büyütme, kontrast ve renk filtreleri gibi özelliklerin yanı sıra disleksi dostu yazı tipleri gibi desteklerle web sitesini daha rahat ve etkin bir şekilde kullanabilecekler. Sistemin altyapısı, uluslararası WCAG ve Uluslararası Erişilebilirlik Standartlarıyla (ADA) uyumlu bir yapı sunarak kapsayıcı dijital deneyimi global ölçekte destekliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, bu yeni dijital deneyimle ilgili olarak şunları söyledi:

“Garanti BBVA’da teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Dijital kanallarımızda hayata geçirdiğimiz bu çözümle, farklı ihtiyaçlara sahip tüm kullanıcılarımızın hayatını daha kapsayıcı ve eşit bir deneyim ile kolaylaştırmayı amaçladık. Erişilebilirliği herkes için eşit ve bağımsız bankacılık deneyimi sunmanın temel unsurlarından biri olarak konumluyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Hayatı kolaylaştıran çözüm daha da yaygınlaştırılacak

Bu adım, Garanti BBVA’nın yalnızca ürün ve hizmetlerinde değil, tüm temas noktalarında erişilebilirliği odağına alan yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Banka, erişilebilir bankacılık çözümleri, TalentAccess Engelli Staj Programı ile fırsat eşitliğini destekleyen uygulamaları ve çeşitlilik, kapsayıcılık ve erişilebilirlik alanındaki eğitimleriyle bu alandaki bütünsel yaklaşımını sürdürüyor.

Önümüzdeki dönemde söz konusu erişilebilirlik çözümünün, Garanti BBVA’nın diğer dijital platformlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor.