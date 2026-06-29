Garanti BBVA’dan ikiz dönüşüm çağında KOBİ’lere çağrı: Birlikte Yaparız

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Dünya KOBİ Günü kapsamında KOBİ’lerin ekonomideki kritik rolünü, yeşil ve dijital dönüşümün yarattığı yeni ihtiyaçları ve Garanti BBVA’nın girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmalarını anlattı.

Söz konusu KOBİ’ler olduğunda “Birlikte Yaparız” diyorsunuz. Bu söyleminizin arkasında tam olarak ne olduğunu öğrenebilir miyiz?

"Türkiye’de işletmelerin %99,7’sini KOBİ’ler oluşturuyor. Bu işletmeler toplam istihdamın %73’ünü, katma değerin ise %64’ünü sağlıyor. Bu nedenle KOBİ’lerin ayakta kalması, dönüşmesi ve büyümesi yalnızca bugünün değil, geleceğin ekonomik mimarisini belirliyor ve ekonomi için hayati bir öneme sahip.

Biz bankacılığı bir yol arkadaşlığı, rehberlik ve uzun vadeli ortaklık olarak görüyoruz. Garanti BBVA için bankacılık, yalnızca finansman sağlamak ya da işlem yapmak anlamına gelmiyor.

KOBİ’lerin de büyüme yolculuğunda ihtiyaç duydukları şeyin yalnızca finansman olmadığını biliyoruz.

Bu nedenle eğitimden sürdürülebilirliğe, dijital dönüşümden yeni pazarlara erişime kadar pek çok alanda yanlarında oluyor; işlerini büyütebilecekleri güçlü bir ekosistem sunmaya çalışıyoruz.

Bir örnek vermem gerekirse mesela KOBİ’lerin çoğunun ayrı bir finans departmanı ya da CFO’su bulunmuyor. Biz de Garanti BBVA olarak onların CFO’su gibi yol gösteriyoruz.

Türkiye genelinde KOBİ’lere doğrudan hizmet veren uzman çalışanlarımızla sahadayız. 1,6 milyondan fazla esnaf, KOBİ ve ticari müşteriyle aktif olarak çalışıyor, onlara 'Birlikte Yaparız' diyoruz. Yani KOBİ’lere yalnızca finansman değil, güven de sunuyoruz."

KOBİ’ler şu anda hem dijital hem de yeşil dönüşümden aynı anda geçiyor. Bu konuda neler yapıyorsunuz?

"KOBİ’ler bugün tarihi bir eşikte… Bir yanda iklim krizi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi regülasyonlar, diğer yanda dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm var. Sürdürülebilirlik artık yalnızca çevreyle ilgili olmaktan çıktı; ticaretin devamlılığıyla bağlantılı bir mesele.

Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefi küresel ticaretin kurallarını değiştiriyor. Çünkü Türkiye ihracatının yaklaşık %40’ı Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Rekabet fiyat ve kalitenin yanı artık günümüzde sıra sürdürülebilirlik ve dijital yetkinliklerle kazanılıyor.

Bu iki alan birbirinden bağımsız değil, tam tersine birbirini besleyen bir dönüşüm süreci. Biz buna 'ikiz dönüşüm' diyoruz.

İkiz dönüşümün en kritik yapı taşlarından biri sürdürülebilir finansman. Bankamızın 2018–2029 yıllarını kapsayan 3,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman hedefi doğrultusunda, Ocak 2026 itibarıyla 1 trilyon TL’yi aştık. Özellikle KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarına erişimini kolaylaştırmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz.

Dijitalleşme tarafında ise temel mesele teknolojiye erişimden çok, bu teknolojilerin doğru ve verimli şekilde kullanılması. MIT tarafından yapılan bir araştırma da yalnızca ChatGPT kullanan çalışanlarda dahi %67’lik verimlilik artışı olduğunu ortaya koyuyor.

Bu noktalardan yola çıkarak, TÜRKONFED iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar' projesiyle ve geniş katılımlı buluşmalarımızla KOBİ’lerin dönüşüm yolculuğuna sahada destek veriyoruz. Son aylarda İzmir, Denizli ve Adana’da, bu hafta ise Ankara’da yüzlerce KOBİ ile bir araya geldik."

KOBİ’ler denince akla artık girişimciler de geliyor. Kadın girişimciler ve teknoloji girişimcileri için sunduğunuz fırsatlardan da kısaca bahsedebilir misiniz?

"KOBİ’lere destek noktasında farklı ihtiyaçlara farklı çözümler gerekiyor.

Girişim bankacılığı alanında Teknoloji Girişimcileri Hizmet Modelimiz ile girişimcilere özel bir yapı sunuyoruz. Garanti BBVA Partners Tech programımız kapsamında girişimcilere mentorluk, eğitim, görünürlük, iş birliği fırsatları ve finansal çözümler sunarak çok katmanlı bir destek sağlıyoruz.

Ayrıca Techstars İstanbul ana partnerliğimiz ve teknokent iş birliklerimizle girişimcilerin doğru ağlara ve küresel fırsatlara erişimini destekliyoruz.

Kadın girişimciler tarafında ise 20 yıldır finansman, eğitim, cesaretlendirme ve pazarlara erişim olmak üzere dört ana eksende çalışıyoruz. Son beş yılda kadın girişimcilere sağladığımız destek 350 milyar TL’yi aştı. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi ile bugüne kadar 6 bin kadına ulaştık.

19. kez düzenlediğimiz Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmamız bugüne dek 50 bini aşkın başvuruya ulaştı. KAGİDER iş birliğiyle yürüttüğümüz Ticaretin Kadınları platformu üzerinden ise yaklaşık bin 500 işletme ve 4 bine yakın kullanıcıyı yeni tedarik zincirleriyle buluşturuyoruz.

Dolayısıyla bizim için mesele yalnızca finansman sağlamak değil; girişimcilerin işlerini büyütebilecekleri, görünür olabilecekleri ve yeni pazarlara erişebilecekleri bir ekosistem oluşturmak.

Hem teknoloji girişimcileri hem de kadın girişimciler için çok kısa bir süre önce yeni bir kredi destek paketini de hayata geçirdik.

Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle girişimcilere %80 kefalet desteği sunulan bir paketimiz var. Bununla girişimlerinin büyüme ve ölçeklenme yolculuklarında finansmana erişimlerinin kolaylaştırmayı amaçlıyoruz."