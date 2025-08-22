Garanti BBVA’dan KOBİ müşterilere özel yeni nesil ilişki bankacılığı hizmeti başladı

Garanti BBVA, yenilikçi yaklaşımıyla KOBİ’lerin yanında olmaya, iş süreçlerine hız ve verimlilik kazandırarak onları geleceğe daha güçlü biçimde taşımaya devam ediyor. Banka, dijitalleşmenin her geçen gün hız kazandığı iş dünyasında KOBİ’lerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için şimdi de “KOBİ Bankacım Yanımda” hizmetini geliştirdi. Söz konusu hizmet, tüzel nitelikli KOBİ müşteriler için yenilikçi bir hizmet olma özelliği taşıyor. Bu yenilik ile dijital eğilimi yüksek KOBİ’ler, yerlerinden ayrılmadan tüm finansal işlemlerini hızlı, güvenli ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla gerçekleştirebiliyor. Alanında uzman müşteri ilişkileri yöneticileriyle çalışan işletmeler, finansal ihtiyaçlarına özel çözümlerle destekleniyor; böylece KOBİ’lerin operasyonel iş yükü azalıyor, verimlilikleri artıyor.

Tüzel müşterilere uzaktan, uçtan uca ilişki bankacılığı

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “KOBİ Bankacım Yanımda hizmetimizle müşterilerimizin bankacılık işlemlerini, dijital kanallarımız üzerinden hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş şekliyle yapmalarını sağlıyoruz. KOBİ’ler artık alanında uzman müşteri ilişkileri yöneticilerine şubeye gitmeden kolayca erişebiliyor, finansal ihtiyaçlarını proaktif şekilde tek kanaldan kolaylıkla karşılayabiliyorlar. Yenilikçi hizmetimizle, Türkiye'de tüzel nitelikli KOBİ'lere uçtan uca uzaktan ilişki bankacılığı hizmeti sunabilen banka olmaktan ötürü mutluyuz ve KOBİ’lerin başarısına eşlik eden bir iş ortağı olarak onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Teknoloji ile insan odağının örnek bir kombinasyonu olan yeni nesil hizmet modelinde KOBİ’lere gerçek anlamda ilişki bankacılığı hizmeti sağlanıyor.

KOBİ Bankacım Yanımda hizmeti, dijital dönüşüme katkı sunarken, çevresel sürdürülebilirlik ve insan odaklı dijitalleşmenin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.