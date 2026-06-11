Garanti BBVA'dan sendikasyon kredisi anlaşması
Türkiye Garanti Bankası, 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla toplam 290,75 milyon dolar ve 65,5 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi temin etti.
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Türkiye Garanti Bankası, uluslararası piyasalardan yeni bir sendikasyon kredisi temin etti.
Banka, 15 farklı ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla toplam 290,75 milyon dolar ve 65,5 milyon euro tutarında kaynak sağladı.
Sağlanan finansman; 367 gün, 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli dilimlerden oluştu.