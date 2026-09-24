Garanti BBVA’dan şirketlere dijital bankacılık hamlesi: Finansmana erişimi hızlandırıyoruz

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Dijitalleşme, şirketlerin bankacılık işlemlerini yönetme biçimini de hızla dönüştürüyor. Dış ticaret işlemlerinden kredi başvurularına, nakit yönetiminden sürdürülebilir finansmana kadar pek çok süreç dijital kanallara taşınırken, bankalar da tüzel müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler geliştiriyor.

Garanti BBVA, tüzel müşterilerine yönelik ürün ve hizmetlerini dijitalleşen bankacılık dünyasında sürekli geliştiriyor.

Değişen müşteri ihtiyaçlarını, dijital dönüşümü ve iş dünyasına sunduğu fırsatları Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran’a sorduk.

1. Hızla küreselleşen bir ekonomide uluslararası ticaret yapan şirketlerin ihtiyaçları da hızla değişiyor. Garanti BBVA bu alanda ne gibi kolaylıklar sağlıyor?

Müşterilerimizin dış ticaret süreçlerinin mümkün olduğunca büyük bölümünü dijital kanallardan yönetebilmelerine odaklanıyoruz.

Müşterilerimiz dijital kanallarımız üzerinden ihracat kredisi kullanabiliyor, ithalat akreditif başvurusu ve İBKB işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Eximbank teminat mektubu oluşturma, ithalat dosya ve ihracat taahhüt takibi gibi birçok işlem de dijitalden yapılabiliyor.

Bunun yanında SWIFT transferlerinde hız ve şeffaflığı artıran yeni nesil çözümler sunarken, Dış Ticaret Paketlerimizle farklı işlem ihtiyaçlarına ve hacimlerine uygun avantajlı seçenekleri müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Böylece finansmandan ödemeye, belge işlemlerinden takibe kadar dış ticaretin farklı aşamalarında müşterilerimize daha hızlı, kolay ve öngörülebilir bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.

2. Tüzel müşterilerinizin bankacılık deneyimini kolaylaştırmak için son dönemde dijitalleşme alanında hangi adımları attınız?

Tüzel müşterilerimizin zamanı ve operasyonel verimliliği bizim için çok önemli. Dijitalleşmeyi yalnızca bankacılık işlemlerini dijital kanallara taşımak değil, müşterilerimizin iş yapış biçimlerini kolaylaştıran stratejik bir dönüşüm olarak görüyoruz.

Mesela, bu kapsamda KGF ve İGE kefaletli kredi başvurularını dijital kanallarımıza taşıdık. Garantili Ödeme ürünü ile müşterilerimize ileri vadeli ödemelerde banka güvencesi sunuyor, alacaklı tarafın ödemesini vadesinden önce devredebilmesine veya iskonto edebilmesine imkân sağlıyoruz.

Tüzel ve şahıs firması müşterilerimiz için oluşturduğumuz ön onaylı limitleri dijital kanallardan onaylayarak finansman ihtiyaçlarındaki hızı ve kanal bağımsız yönetimi destekliyoruz.

Müşterilerimize daha kolay ve güçlü bir dijital deneyim sunmak için Tüzel UGİ asistanımız ve Garanti BBVA Mobil’deki arama fonksiyonu gibi yeniliklerimizi sürekli geliştiriyor, yeni özelliklerle zenginleştiriyoruz.

3. Dijitalleşmenin müşterilerin finansmana erişimine ve günlük operasyonlarına somut katkısı ne oluyor?

Temel amacımız, müşterilerimizin finansmana erişimini ve günlük işlerini hızlandıran uçtan uca bir dijital deneyim sunmak. Müşterilerimiz mobilden müşteri olabiliyor, GİB entegrasyonumuzla rızaları doğrultusunda mali verilerini paylaşarak ticari kredi limitine başvurabiliyor.

Ardından nakdi, gayri nakdi kredi ve nakit yönetimi ürünlerine başvurup süreçlerini takip edebiliyor. Böylece müşterilerimiz bankacılık ihtiyaçlarını büyük ölçüde dijitalden yönetebiliyor. Bunların yanında KGF ve İGE gibi özellikle krediler içinde başvurularını dijital kanallardan yapabiliyorlar.

4. Yeşil dönüşümde tüzel müşterilerinizi nasıl destekliyorsunuz? COP31 Küresel Bankacılık Partnerliği bu açıdan ne ifade ediyor?

Ticari müşterilerimiz için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, üretim hatlarının yenilenmesi, su verimliliği, sıfır atık ve döngüsel ekonomi ile tedarik zincirlerinin dönüşümü gibi yatırımlar doğrudan iş sonuçlarıyla bağlantılı. Garanti BBVA olarak 2018-2029 döneminde 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefimiz bulunuyor.

Kaynaklarımızı şirketlerin gerçek dönüşüm yatırımlarına yönlendirirken finansmanın yanında rehberlik de sunuyoruz. Örneğin çok yakın bir zamanda çimento üreten bir müşterimizin uzun vadeli kredisini karbonsuzlaşma hedeflerine bağladık.

COP31 Küresel Bankacılık Partnerliği ise Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşüm gündemine BBVA’nın küresel deneyimini daha da fazla taşımak ve özellikle reel sektörde dönüşümün finansmanını hızlandırmak açısından çok önemli bir fırsat.