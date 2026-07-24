Garanti BBVA’dan SKDM kaynaklı karbon maliyeti riskine karşı yeni hazine ürünü

Garanti BBVA, dış ticaret finansmanı ve risk yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. İklim regülasyonlarının3 şirketler açısından giderek daha önemli bir finansal risk yönetimi başlığı haline geldiği günümüzde banka, Avrupa Birliği ile ticaret yapan ve SKDM kapsamına giren müşterilerinin karbon maliyeti risklerini daha etkin yönetebilmelerine destek olacak, türev araçlara dayalı yeni bir ürün hayata geçirdi.

SKDM sertifikası fiyatlarında oluşabilecek dalgalanmalar, ihracatçı şirketlerin maliyet yapısını, kârlılığını ve fiyatlama stratejilerini etkileyebiliyor. Garanti BBVA’nın geliştirdiği çözüm, Avrupa Birliği'ne ihracat yapan ve SKDM maruziyeti olan şirketlerin maliyetlerini daha öngörülebilir hale getirerek, iş planlarını uzun vadeli güvenle oluşturabilmelerini sağlıyor.

Bu çözüm sayesinde Medcem Çimento Grubu, 2027 yılında teslim edilecek SKDM sertifikalarına ilişkin işleme konu edilen fiyat dalgalanması riskine karşı Garanti BBVA ile bugünden fiyat sabitleyerek, gelecekteki karbon maliyetini daha öngörülebilir hale getirme imkânı elde etti.

Sinem Edige: Sürdürülebilirlik, finansal stratejileri ve risk yönetimi yaklaşımlarını da dönüştürüyor

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, şunları söyledi:

“Bugün sürdürülebilirlik4, şirketlerin yalnızca çevresel etkilerini değil, finansal stratejilerini ve risk yönetimi yaklaşımlarını da dönüştüren temel bir unsur haline geldi. Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi iklim regülasyonları, Avrupa Birliği ile ticaret yapan şirketler açısından karbon maliyetlerinin öngörülebilir şekilde yönetilmesini giderek daha kritik hale getiriyor.

Garanti BBVA olarak müşterilerimizin bu dönüşüm sürecine bütüncül bir bakışla eşlik ediyoruz. Sürdürülebilir finansman alanındaki deneyimlerimizi, hazine ürünleri ve risk yönetimi çözümlerimizle destekleyerek müşterilerimizin yeni nesil finansal risklere karşı daha hazırlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz.

SKDM sertifikalarının maliyeti, Avrupa Birliği karbon fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle işletmeler, bugün ihracat planlaması, ürün fiyatlaması veya maliyet projeksiyonu yaparken, gelecekte karşılaşabilecekleri karbon maliyetini kesin olarak öngöremeyebiliyor. Türkiye'de bu alandaki erken uygulama örneklerinden biri olan Medcem Çimento Grubu işlemiyle, müşterimizin bu belirsizliği yönetmesine ve Avrupa Birliği karbon fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz kalma riskini azaltmasına destek olmayı amaçlıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini finansal stratejileriyle uyumlu hale getiren yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Medcem Çimento Grubu CEO'su Mehmet Ali Ceylan ise, gerçekleştirilen işleme ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“SKDM’nin mali yükümlülük dönemine geçişiyle birlikte, özellikle SKDM kapsamındaki ürünleri Avrupa Birliği pazarına ihraç eden sektörlerde karbon maliyetlerinin yakından izlenmesi ve öngörülebilirliğinin artırılması giderek daha önemli hale geliyor. Çimento sektöründe bu sürecin yalnızca düzenlemelere uyum açısından değil, finansal dayanıklılık ve uluslararası rekabet gücü bakımından da ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Medcem Çimento Grubu olarak karbon maliyetlerindeki belirsizliği, karbonsuzlaşma stratejimizin finansal boyutlarından biri olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda Garanti BBVA ekibiyle yakın istişare içinde çalıştığımız bu iş birliği sonucunda gerçekleştirdiğimiz hedge işlemiyle, SKDM kaynaklı maliyetlerimizin belirli bir bölümünü daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçladık.”

Yeni nesil finansal risklere yenilikçi çözümler

Garanti BBVA, müşterilerine yalnızca standart kur, faiz ve emtia risklerinde değil; iklim regülasyonlarından kaynaklanan yeni nesil finansal risklerde de destek olmayı hedefliyor. Banka, sürdürülebilir finansman alanındaki deneyimi ve hazine çözümleriyle, reel sektörün düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine katkı sağlamayı sürdürüyor.