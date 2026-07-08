Garanti BBVA’dan toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı 30 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracı

Garanti BBVA, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen faaliyetlerin finansmanına yönelik Turuncu Tahvil İlkeleri (Orange Bond Principles) ile uyumlu tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 29 Haziran’da gerçekleştirilen, 372 gün vadeli ve 30 milyon ABD doları tutarındaki ihraç, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı finansmanın yaygınlaştırılması açısından öncü bir adım olarak öne çıkıyor.

Tahvil ihracından sağlanan kaynak; toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen istihdam ve değer zincirleri, kadın girişimciliğini ve kadın liderliğini güçlendiren işletmeler, kadınların ekonomik güçlenmesini ve finansal kapsayıcılığını destekleyen faaliyetler ile toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ölçülebilir sosyal etki yaratmayı hedefleyen girişimlerin finansmanında kullanılacak.

İhraç, BBVA Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi ve Impact Investment Exchange (IIX) tarafından geliştirilen Turuncu Tahvil İlkeleri ile uyumlu olarak yapılandırıldı. Turuncu Tahvil İlkeleri; tahvil gelirlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında etki yaratan faaliyetlere yönlendirilmesinin yanı sıra, ihraççı kurumların toplumsal cinsiyet bakış açısını yatırım süreçlerine entegre etmesini, liderlikte çeşitliliği ve kapsayıcı kurumsal yönetişim uygulamalarını güçlendirmesini de esas alıyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınmanın ve kapsayıcı büyümenin temel unsurlarından biri. Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımı, girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer alması ve karar alma mekanizmalarında temsilinin artması, yalnızca sosyal etki açısından değil, ekonominin uzun vadeli dayanıklılığı açısından da kritik önem taşıyor. Garanti BBVA olarak sürdürülebilir finansman yaklaşımımızı; çevresel dönüşümün yanı sıra toplumsal etki yaratan alanları da kapsayacak şekilde ele alıyoruz. 30 milyon dolar tutarındaki bu sürdürülebilir tahvil ihracıyla; kadın girişimciliğini, kadın liderliğini, istihdamda fırsat eşitliğini ve finansal kapsayıcılığı destekleyen projelere kaynak sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sermaye piyasaları aracılığıyla desteklemek, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzun önemli bir parçası.”

Bu işlemle Garanti BBVA, toplumsal cinsiyet eşitliği odağında somut etki yaratacak projelere kaynak sağlarken; kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını, kadın girişimciliğini ve finansal kapsayıcılığın artırılmasını desteklemeyi hedefliyor.