Garanti BBVA’dan Türkiye’de bir ilk: S.M.A.R.T. ile ödeme deneyiminde akıllı seçim dönemi

Garanti BBVA, ödeme teknolojilerinde önemli bir yeniliğe daha imza attı. Banka tarafından geliştirilen S.M.A.R.T. özelliği sayesinde kart sahipleri, “hangi kart ile ödemek daha fazla fayda sağlar?” sorusunu düşünmeden ödeme yapabiliyor. Sistem, ödeme anında iş yeri özelinde daha fazla fayda sağlayan kartı otomatik olarak seçiyor ve ödemeyi o kartla gerçekleştirmeyi öneriyor. Böylece kullanıcılar ödemelerini hem cüzdan taşımadan hem de daha fazla fayda elde ederek gerçekleştirebiliyorlar.

Müşteri için daha faydalı kart ile gerçekleşiyor

Yeni özellik, Garanti BBVA Mobil ve BonusFlaş uygulamaları üzerinden NFC, QR ve GarantiPay ödemelerinde geçerli. NFC ile yapılan işlemler otomatik olarak müşteri için daha faydalı kart ile gerçekleşiyor. QR ve GarantiPay ödemelerinde ise daha fazla fayda sağlayan kart ekranda seçili olarak geliyor; müşteri isterse kart tercihini değiştirebiliyor.

Ceren Acer Kezik: S.M.A.R.T. ile ödeme adımı, alışveriş yolculuğunun en pürüzsüz kısmı haline geliyor

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yeni teknolojiye ilişkin şunları söyledi: “Ödeme sistemleri alanında deneyim, işimizin kalbinde yer alıyor. Ödeme teknolojilerindeki inovasyonları yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, geleceğin dijital alışveriş alışkanlıklarını şekillendirmek için de tasarlıyoruz. Garanti BBVA olarak sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da pek çok ilkini biz gerçekleştirdik. Bugün de S.M.A.R.T. ile yine bir ilke imza atarak temassız ödemelerde yenilikçi bir deneyim sunuyoruz. Ödeme anında hangi kartı seçmesi gerektiğini artık müşterilerimizin düşünmesine gerek kalmıyor; S.M.A.R.T. onlar için daha faydalı kartı seçiyor ve öne çıkarıyor.” dedi.

Garanti BBVA’nın müşteri deneyimini tüm stratejisinin merkezine yerleştirdiğini vurgulayan Kezik, “Radikal Müşteri Perspektifi” yaklaşımımız; müşterilerimizin hayallerine ve ihtiyaçlarına eşlik eden, onların hedeflerine ulaşmasına yardım eden yeni nesil bir bankacılık anlayışını temsil ediyor. Bugün hayata geçirdiğimiz bu özellik ise, müşteri odaklı inovasyon anlayışımızın en güncel örneklerinden biri. S.M.A.R.T. ile ödeme adımı artık alışveriş yolculuğunun en pürüzsüz kısmı haline geliyor. Yeni hizmetimiz, müşterilerimize yalnızca pratik bir ödeme kolaylığı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda dijital bankacılığın geleceğinde akıllı teknolojilerin müşteri deneyimini nasıl dönüştüreceğine dair güçlü bir örnek oluşturuyor.

S.M.A.R.T.’ta olduğu gibi tüm ürün ve süreçlerimizi müşterilerimizin gözünden yeniden tasarlayarak, onların işlerini kolayca yapabildiği, sorunsuz bir deneyim yaşadığı ve hayallerine ulaşırken yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz bir dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de, yapay zekâ ve veri analitiği desteğiyle ödeme süreçlerinin daha da kişiselleştirilmesi ve müşterilerimizin finansal hayatlarını daha da kolaylaştıracak yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Güçlü dijital altyapı

S.M.A.R.T., Garanti BBVA Mobil ve BonusFlaş’ın güçlü teknolojik altyapısı sayesinde güvenli, hızlı ve kesintisiz bir ödeme deneyimi sunuyor. İlk etapta Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları ve American Express kartlarıyla devreye alınan bu özellik sayesinde müşteriler, Türk Hava Yolları satış noktalarında ve American Express Lifestyle & American Express Selects programına üye iş yerlerinde herhangi bir ek işlem yapmadan ödemelerinde daha fazla fayda elde edebiliyor. American Express Lifestyle ve American Express Selects program üyelerinin tamamına BonusFlaş ve https://www.americanexpress.com.tr/ web sitesi üzerinden kolayca ulaşılabiliyor.