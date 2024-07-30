Garanti BBVA'nın ikinci çeyrek kârı beklentileri aştı

Garanti BBVA 2024 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankanın geçen yılın ikinci yarısındaki solo net kârı 33,8 milyar TL, bu yılın ilk yarısındaki net kârı yıllıkta yüzde 32 artışla 44,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Çeyrekten çeyreğe daralma ise sadece yüzde 2 oldu. Banka, 2023 yılının tamamında ise 86,9 milyar TL net kâr elde etmişti.

Bankanın Ocak-Haziran döneminde ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 34,2 ve aktif kârlılığı ise yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşti. Bankada özkaynak karlılığı 2023 yıl sonunda yüzde 44,5 ve ortalama aktif kârlılığı aynı dönemde yüzde 4,9 seviyesindeydi.

Bankanın net faiz geliri swap maliyetleri dahil 37,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüfex gelirleri 17,7 milyar TL oldu, geçen yılın ilk altı ayında Tüfex gelirleri 11,4 milyar TL idi ve bu kalemdeki gelirleri yıllıkta yüzde 56, çeyreklikte ise yüzde 11 artmış oldu. Bankanın ticari kârı da (net swap maliyetleri dahil ve kur hedge hariç) 19,5 milyar TL oldu ve yıllıkta yüzde 92 artışa ancak çeyreklik bazda yüzde 14’lük daralmaya işaret etti.

Net faiz marjı bu çeyrekte yatay kaldı. Swap maliyetleri dahil net faiz marjı geçen çeyrekteki yüzde 3,6 seviyesinde yatay ve 5 baz puan artış yaşandı. Banka, zorlu bir çeyrek geçirmesine rağmen çekirdek net faiz gelirini iyileştirdi. Bu iyileşmeyi destekleyen başlıca faktörler, kredilerin zamanında büyütülmesi, yeniden fiyatlandırma ve vade farkı yönetimi, fonlama maliyetlerinin etkili yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nema getiri potansiyelinin tam kullanılması oldu.