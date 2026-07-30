Garanti BBVA'nın ilk yarı net karı yüzde 20 arttı

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Garanti BBVA'nın 2026 yılı ilk yarı konsolide net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 64,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankanın ikinci çeyrek net karı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 azalarak 30,8 milyar TL oldu.

İlk yarıda ortalama özkaynak karlılığı yüzde 28,1, ortalama aktif karlılığı ise yüzde 2,7 olarak kaydedildi.

Faiz ve komisyon gelirleri yükseldi

Swap maliyetleri dahil net faiz geliri yıllık bazda yüzde 59 artışla 117,1 milyar TL'ye, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 39 artışla 90,7 milyar TL'ye yükseldi.

Operasyonel giderler yüzde 45 artarak 107,9 milyar TL, kur etkisi hariç beklenen net zarar karşılıkları ise yüzde 121 artışla 33,5 milyar TL oldu.

Aktif büyüklüğü 5,22 trilyon TL'ye ulaştı

Garanti BBVA'nın toplam aktifleri 2025 sonuna göre yüzde 14,7 artarak 5,22 trilyon TL'ye yükseldi.

Brüt krediler 3,11 trilyon TL, toplam mevduat ise 3,47 trilyon TL seviyesine çıktı.

Takipteki kredi oranı yüzde 2,6'dan yüzde 3,5'e yükselirken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,9, çekirdek sermaye oranı ise yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

Beklentiler korundu

Garanti BBVA, 2026 yılı beklentilerinde değişikliğe gitmedi.

Banka, TL kredi büyümesinin yüzde 30-35, yabancı para kredilerde dolar bazında büyümenin ise orta tek haneli seviyede gerçekleşmesini bekliyor.

Kur etkisi hariç net kredi riski maliyetinin yüzde 2-2,5, net ücret ve komisyon gelirlerindeki artışın yüzde 30-35, operasyonel giderlerdeki artışın ise yüzde 45-50 aralığında olacağı öngörüldü.

Swap maliyetleri dahil net faiz marjında yaklaşık 75 baz puanlık genişleme beklenirken, faizlerin seyri ve makroihtiyati tedbirlerin bu beklenti üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceği belirtildi.