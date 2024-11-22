Garanti BBVA'nın öncülüğünde ÖRAV, 382 bin öğretmenin ve 12 milyon çocuğun hayatına dokundu

‘’Gelecek kuşakların sürdürülebilir bir dünya yaratabilmelerinin yolu nitelikli eğitimden geçiyor’’

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Tuba Köseoğlu Okçu ‘’Garanti BBVA tarafından çağının ötesinde bir vizyonla kurulan ÖRAV, gönülden bir paydaşlık ve desteklerle faaliyetlerine devam eden bir kurum. Hepimiz sadece bir öğretmenin dokunuşuyla bile hayatımızın nasıl değiştiğini mutlaka görmüşüzdür. Gelecek kuşakların sürdürülebilir bir dünya yaratabilmelerinin yolu da nitelikli eğitimden geçiyor. Bu yüzden ÖRAV’a sahip çıkmak bizim için çok değerli. Öğretmenlerimizin hayatını ve dolayısıyla da eğitim dünyasının tüm çehresini çok daha iyiye götürecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Ayrıca eğitime olan yatırımımızı bununla sınırlı tutmuyoruz. Banka çalışanlarımıza ve genç yeteneklere yönelik hayata geçirdiğimiz eğitim programlarının yanı sıra iş ortaklarımızla farklı hedef kitleler için farklı alanlarda da eğitim faaliyetleri yürütüyoruz.’’

‘’382 bin öğretmen aracılığıyla 12 milyon çocuğun hayatına dokunduk’’

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy; ‘’2008 yılında kurucumuz Garanti BBVA ile zamanın ötesinde bir vizyonla yola çıktık. Bugün 50 şehirde, 324 kısmi zamanlı eğitimcimiz ve 20 kişilik merkez ekibimizle birlikte güçlenerek yola devam ediyoruz. 16 yılda 63 farklı proje geliştirdik. Birçok farklı kurumla işbirliği yaptık. 1 ile 15 yıl arası devam eden iş birliklerimiz var. Aynı zamanda 29 projemizi de bireysel ve kurumsal bağışlarla gerçekleştirdik. 16 yılda 382 bin öğretmen aracılığıyla 12 milyon çocuğun hayatına dokunduk. 2024 yılının Aralık ayı itibarıyla bu sayıyı 390.000 öğretmene çıkarmayı hedefliyoruz. Bir çocuğa ‘’sen değerlisin, seni önemsiyorum, gelişimini bilimsel temellerle desteklemenin yollarını biliyorum, ben profesyonel olduğu kadar gönülden gelen bir iş yapıyorum, dolayısıyla çağa uygun becerilere de sahibim’’ demek isteyen öğretmenler için çalışmaya devam ediyoruz.’’

‘’Türkiye’de 65 yetişkinden biri öğretmen’’

‘’Türkiye’deki toplam öğretmen sayısı 1,2 milyon, 18 yaş altı öğrenci sayısı ise 18 milyon. Bu sebeple her 65 yetişkinden birinin öğretmen olduğunu söylemek mümkün. ÖRAV Türkiye’deki her üç öğretmenden birine ulaştı. Bu da bir ay içerisinde en az 110 okulla haberleşmek, 220 eğitimciyi görevlendirmek, eğitim verilen programın kalite standartları açısından uygun olması demek. Bu ÖRAV’ın bir ayda gerçekleştirdiği çalışmanın özeti.’’

2024 ÖRAV için dolu dolu geçti

ÖRAV, öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarında yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler sunmaya devam ediyor. 2024 yılında yürütülen eğitimlerle 51.000 öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

2023/2024 öğretim yılında deprem bölgesindeki 8 bin öğretmene destek paketleri dağıtıldı ve 180 gün boyunca sahada eğitimler ve psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirildi.

Garanti BBVA iş birliğiyle 2022 yılından beri yürütülen EşitBiz Projesi kapsamında okul öncesi seviyesinde yürütülen projenin etki alanı genişletilerek ilkokul eğitiminde görev alan öğretmenlere de ulaşılmaya başlandı. Ayrıca, bu yıl bir ilk olarak gerçekleştirilen “EşitBiz : İlham Veren Buluşma” isimli konferansta eşitlikçi bir eğitim ortamının temellerini birlikte atmak isteyen öğretmen ve eğitimciler ağırlandı.

Garanti BBVA iş birliğiyle ve Aflatoun International’ın partnerliğiyle 2016 yılından beri yürütülen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı 8. yılını tamamladı. Program kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrenciler Garanti BBVA şubelerini ziyaret ederek gerçek bir banka ortamında uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu.

Öğretmenlerin bu mesleği yaptıkları için gurur duymaları, değerli olduklarını hissetmeleri için her 24 Kasım haftasında büyük bir coşku ile gerçekleşen Eğitim Şenliği bu yıl 81 ilde düzenlendi.

Garanti BBVA Yatırım desteği ve İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) iş birliği ile Türkiye genelinde düzenlenen eğitim ve doğa temalı fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı ve sergilendi.

3 Kasım Pazar günü düzenlenen İstanbul Maratonu’nda her şey “Öğretmenle Olur!" diyerek daha fazla öğretmenin gelişimini ve çocukların nitelikli eğitime erişimini desteklemek için koşuldu.