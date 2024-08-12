Garanti BBVA’ya ‘Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Özel Banka’ ödülü

Garanti BBVA, finans sektörü için dünya çapında yayın yapan, aynı zamanda araştırma ve ödül kuruluşu The Digital Banker dergisi tarafından düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Finans Ödülleri kapsamında ‘Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Özel Bankası’ ödülüne layık görüldü. Bankanın bu ödülü kazanmasında, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, sürdürülebilirlik konusunu bütünsel bir yaklaşım benimseyerek stratejik hedeflerinin temel bir parçası haline getirmesi etkili oldu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, 18 yılı aşkın süredir iklim krizi, enerji kaynakları sorunları ve sosyal eşitsizlikler gibi konularda sürdürülebilir iş modellerinin dönüşümünde Türkiye’ye öncülük edenlerden Garanti BBVA’nın, toplumsal cinsiyet eşitliğinden enerji verimliliğine, finansal okuryazarlığın artırılmasından yeşil ve sosyal dönüşüme kadar sürdürülebilirlik temalı çok çeşitli ürünleri bulunuyor. Yeşil ve sosyal dönüşümü finanse etmek için tüm sürdürülebilir finans ürünlerini tabana yayıyor. Bu kapsamda Banka, 2018’den 2025’e kadar sürdürülebilir dönüşüm için verdiği finansman taahhüdünü güncelleyerek 400 milyar TL’ye çıkardı. 2023 yılını da hedefinin üzerinde bir performansla tamamladı. Bu yıl 120 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlamayı hedefleyen banka, ilk 6 ayda 85 milyar TL’nin üzerinde yeşil ve sosyal finansman sağlayarak hedefinin yarısını aştı. Banka, Türkiye’deki projelere daha fazla sürdürülebilir finansman sağlayarak bu alandaki öncülüğünü devam ettirmeyi hedefliyor.



