Garanti, Romanya’dan çıkıyor: 591 milyon Euro’luk satış

Garanti Bankası, Romanya’daki iştiraki Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A.’nın yüzde 100 hissesini 591 milyon Euro bedelle Raiffeisen Bank’a satmak üzere anlaşma imzaladı.

İşlemin 2026’nın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Bankadan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

10.03.2026 tarihli özel durum açıklamamız ile Bankamızın Romanya'da kurulu iştiraki Garanti Bank S.A.'nın olası satış sürecine ilişkin olarak kamuya bilgi verilmiştir.

Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarihli kararı doğrultusunda; Hollanda'da mukim bağlı ortaklıklarımız Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V.'nin, Romanya'da kurulu Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A. şirketlerinin sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının, 591 milyon Euro bedel karşılığında Raiffeisen Bank S.A.'ya satılmasına ilişkin olarak bir Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu satış işleminin tamamlanması, ilgili düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınmasına bağlı olup, işlemin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.

Hisse Alım Sözleşmesi müzakereleri sürecinde ve gerekli iç onayların temin edilmesine kadar, Bankamızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla söz konusu gelişmeye ilişkin açıklama ertelenmiştir. Nihai sözleşmenin imzalanması ve bağlı ortaklık onaylarının tamamlanması ile birlikte erteleme sebepleri ortadan kalkmış olup, işbu açıklama yapılmaktadır.