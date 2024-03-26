Garanti’den tahsili gecikmiş alacak satışı

Garanti, Dünya Varlık'a tahsili gecikmiş alacak satışı yaptı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 29 Ocak 2024 ve 12 Şubat 2024 tarihleri itibarı ile 1.147.910.095,73-TL olan; kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte iki portföy halinde, toplam 525.800.000,00 -TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye, satılmıştır." denildi.