GarMak, Amerika’da yerleşik hale gelmek için harekete geçti

Esra Özarfat

BURSA - Bir endüstriyel halı yıkama fabrikasının ihtiyaç duyduğu tüm makineleri ürettiklerini ve 2010 yılından bu yana da anahtar teslim tesisler kurduklarını belirten GarMak Makine Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Bektaş, 53 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika, Türk cumhuriyetleri, Balkanlar, Arap coğrafyası gibi yerlere üretimin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini anlatan Bektaş, “Arap coğrafyası, Türk cumhuriyetleri, Rusya ve Amerika gibi coğrafyalarda büyük ebatlı halılar kullanılıyor. Bu nedenle makinelerin ebatı da değişiyor. Bu coğrafyalardan çok talep alıyoruz. Ayrıca Kuzey ve batı Avrupa’da Türklerin yoğun olduğu yerlerde makinelerimiz kullanılıyor.

Yine Romanya’daki distribütörümüz üzerinden Avrupa’ya açılıyoruz. Ayrıca Romanya’da yapılan endüstriyel halı yıkama fabrikaları için de yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz” dedi. Bu yıl Amerika pazarında yerleşik hale gelmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bektaş, “Dünyada temizlik endüstrisine en çok para harcanan ülke Amerika. Halı konusunda niş bir pazarları var. Organik lifli ya da antika gibi katma değeri yüksek olan halı kullanımı çok yaygın. Orada halı yıkama özel bir iş. Bu da pazar payını farklılaştırırken büyütüyor da” diye konuştu.

Türkiye halı yıkama sektörüne ilk sıralarda

Ürün gamında sıkma, yıkama, çırpma ve paketleme makineleri yer aldığını ifade eden Rıdvan Bektaş, Türkiye’nin halı yıkama sektöründe dünyada gerek üretici sayısı gerekse ürün kalitesi anlamında ilk sıralarda yer aldığını aktardı. Bektaş, “Halı bizim coğrafyamızın tarihsel bağlarla bağlı olduğu bir ürün. Bu köklü kültür halının bakımı ve yıkanması konusunda da bir bilgi birikimi oluşturmuş. Bu da halı yıkama makineleri üretimin doğmasını sağlamış.

Dünyada bu alandaki endüstriyel makineleri ilk üreten ülke ispanya olmuş. Ancak Türkiye bu üretimi ciddi anlamda geliştirdi. Biz de daha ergonomik, değişen ihtiyaçlara yönelik geliştirmeler yapıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Parça satarken e-ticarete girdi

Geçen yıl ürettikleri makineler için yedek parça satışı yapmak üzere e-ticarete başladıklarını da bildiren Rıdvan Bektaş, teknik hırdavat grubunda eklenen ürünlerle 9 bin çeşit ürünün yer aldığı bir e-ticaret sitesi haline geldiklerini söyledi. garmak.com.tr adresinde makine sektöründen otomotive kadar pek çok alana yönelik ürün sattıklarını duyuran Bektaş, ayrıca site kurup kendi markasıyla satış yapma imkanı olmayan firmalara da site üzerinden satış yapma imkanı tanıyacaklarını anlattı.