Gate Group, ilk Visa kartını çıkarıyor

Kripto para borsası Gate.io’nun ana şirketi olan Gate Group da piyasaya bir debit kart çıkaracağını duyurdu. Borsanın internet sitesinden başvuru yapılabilen kart için, gelen yüksek talep üzerine bekleme listesi oluşturulduğu açıklandı.

30 ülkeyi kapsayan Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) kullanılabilecek kart, şirketin Litvanya merkezli iştiraki Gate Global UAB firması tarafından sunulacak. Gate Visa adı verilen banka kartıyla, kullanıcılar kripto para birimlerini gerçek para birimlerine dönüştürerek harcayabilecek.

Hem fiziksel hem online alışverişte kullanılabilecek

Yeni Gate Visa banka kartı, sahip olunan kripto varlıkları mağaza içi veya çevrimiçi alışverişlerde kullanılmak üzere paraya dönüştürüyor. Böylece kripto paralar, dünya çapında Visa Card kabul eden 80 milyon ticari lokasyonda sorunsuz ve güvenli bir şekilde ödeme yapmak için kullanılabiliyor. Gate Card adlı mobil uygulama aracılığıyla, kartla yapılan harcamalar güvenli ve güvenilir bir şekilde izlenip yönetilebiliyor.

30 ülkede kullanılabilecek

10 yılda kripto para borsası, açık blokzinciri, merkeziyetsiz finans, araştırma ve analiz, risk sermayesi yatırımı, cüzdan hizmetleri ve kuluçka laboratuvarlarından oluşan büyük bir ekosisteme dönüşen Gate Group’tan yapılan açıklamada, yeni karta talebin yüksek olduğu belirtildi. Başvuru kayıtlarından bir bekleme listesi oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin 27 üyesi ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi dört ülkeden üçünü kapsayan EEA’daki kullanıcılara açık olan başvuruların Gate.io’nun internet sitesinden yapılabildiği duyuruldu.

“Kripto paralarıyla sorunsuz şekilde ödeme yapılabilecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan Gate Group Kurucusu ve CEO'su Dr. Lin Han, “Kripto ile günlük yaşam arasında bağ kuran ve kullanıcıları finans ekosistemine daha fazla kazandıran bu yenilikçi çözümü pazara sunmaktan heyecan duyuyoruz. Gate Visa ile kullanıcılarımız kripto paralarıyla tüm dünyada sorunsuz bir şekilde ödeme yapabilecek.” dedi.

Visa'nın Kripto Paralardan Sorumlu Başkanı Cuy Sheffield ise, “Visa’nın küresel ticaret ve finans kurumları ağı ile kripto ekosistemi arasında köprü olma görevi üstlenmek istiyoruz. Gate Visa ile kripto para sahiplerine, Visa'nın kabul edildiği her yerde ödeme yapmak üzere dijital varlıklarını dönüştürmenin ve kullanmanın sorunsuz bir yolunu sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.