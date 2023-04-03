Gate.io, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine odaklanacak

Kahramanmaraş merkezli depremler ve selin etkisi altındaki bölgeyi ziyaret eden Gate.io CEO Yardımcısı Rae Pui ve beraberindeki Gate Charity ekibi, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Burada yeni dönemde yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi veren Pui, yakın zamanda Hatay'da çocuklara odaklanılacak önemli bir sosyal sorumluluk projesinin paydaşı olacaklarını söyledi.

“İlk andan itibaren tüm kaynakları seferber ettik”

Son deprem felaketiyle birlikte Türkiye'de markaların farkındalık düzeyinin arttığını ve Gate.io'nun da ilerleyen süreçte eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini daha fazla önceliklendiren bir anlayış benimseyeceğini belirten Gate Türkiye Genel Müdürü Kafkas Sönmez ise, "Önümüzdeki dönemde, hem süregelen hem de yeni projelerimizle bu bölgenin eski günlerine dönmesi için özel ihtimam göstereceğiz. Global ekipten aldığımız destekle güzel projeler hayata geçirdik. Bundan sonra da tüm Gate Charity ailesiyle yaraları sarmak için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“Blockchain bizim için birleştirici güç”

Üniversite kulüpleriyle yapılan çalışmaların yanı sıra yardım kampanyalarında da kalıcı ve uzun vadeli projeler kurguladıklarını anlatan Gate Türkiye İş Geliştirme Direktörü Didem Gülyuva da şunları kaydetti: “Blockchain bizim için birleştirici bir güç. Öyle ki deprem döneminde, kullanıcılarımızın bağış yapabilmesi için canlıya aldığımız NFT koleksiyonu ve kripto para bağış fonu yoğun ilgi gördü. Şu an bile yardımlar gelmeye devam ediyor. Yenilikçi ve güvenilir blockchain ağlarıyla bağış konusunda da tüm kripto ekosisteminin, ülkemize yeni bir boyut kazandırdığını düşünüyorum. Yalnızca deprem gibi felaketlerde değil tüm projelerimize bu yaklaşımımızı devam ettireceğiz.”

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