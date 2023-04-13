Gate.io, servet yönetimi çözümünü devreye aldı

Gate.io, yatırımcıların kripto para birimlerini portföylerine dahil etme ihtiyaçlarından hareketle geliştirdiği servet yönetimi çözümü Gate Wealth’ı devreye aldı.

Yeni ürünleri Gate Wealth’in küresel kripto para yatırımcılarına profesyonel, kapsamlı ve özelleştirilmiş servet yönetimi hizmetleri sunmak için tasarlandığını belirten Gate.io Kurucusu ve CEO’su Dr. Han Lin, “Çözümümüz, istikrarlı gelir ve önemli getiri oranlarına sahip çok çeşitli yatırım araçları ve yapılandırılmış ürünler sunuyor.” dedi.

Yatırım ve işlem hesaplarını birbirinden ayırıyor

Gate.io'nun servet yönetimi çözümü aralıklı getiri hesaplaması, dayanak varlığın belirli iki seviyeye temas etmemesine göre alıcısına sabit bir miktar ödemeyi sağlayan çift taraflı temassız, ilk yatırım ve getirilerin bileşik toplamını tanımlayan kartopu ve sistematik yatırım olarak da bilinen niceleme gibi araçlar sunuyor. Kullanıcıların gelir ve varlık koruma ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş çözümleri de beraberinde getiriyor.

Kripto varlık dünyasında servet yönetimini daha kolay hale getirmek istediklerini söyleyen Lin, “Gate Wealth, müşterilerinin yatırım hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yüksek kalitede hizmet ve araçlar vaat ediyor. Yatırım ve işlem hesaplarını birbirinden ayırmayı sağlayan Gate Wealth ile şeffaflık ve güvenlik en üst seviyeye çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 fon eşlemesi sunuyor

Yeni servet yönetimi çözümünün bireysel yatırımcıların, kurumsal yatırımcıların, yüksek net değerli yatırımcıların, varlık yöneticilerinin ve finansal danışmanların kullanımına uygun olarak tasarlandığını kaydeden Lin, devamında şunları kaydetti: “İhtiyaçlara ve risk toleransına göre yatırım ürünleri ve varlık yönetimi çözümlerini bir araya getiren Gate Wealth’i benzersiz kılan özelliklerden biri de yüzde 100 fon eşlemesi. Platform, fonların güvenliğini sağlamak için müşteri yatırımlarının yüzde 100 karşılığının bulunması ilkesine uyuyor. Fon yönetimi modeli de oldukça şeffaf olan Gate Wealth ile kullanıcılar, Merkel ağacı denetimi aracılığıyla yalnızca servetlerini yönetmeye ve artırmaya odaklanabiliyor. Gate Wealth ayrıca, kolay kullanımlı ve yalın bir arayüze sahip bir servet yönetim aracı olarak farklılaşıyor.”

Ticaret hacmi açısından ilk 10’da yer alıyor

Reel işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük 10 varlık ticareti platformu arasında yer aldıklarını söyleyen Lin, şunları söyledi: “Kripto pazarının hızlı gelişimini ve artan rekabetini de düşündüğümüzde yatırımcılara verimli hizmetler sunmak için tanıttığımız servet yönetimi ürünümüz Gate Wealth'in, küresel kripto yatırımcıları için daha iyi yatırım deneyimi sunmayı ve daha fazla fırsat oluşturmasını hedefliyoruz. Spot, marj, ETF işlemleri, sürekli vadeli işlemler, kripto para alım satım işlemleri, NFT pazaryeri, strateji kopyalama gibi çözümleriyle yatırımcılarımızın erişebildiği kripto yatırım araçları yelpazesini genişletiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda spot blok işlem hizmetimizi duyurarak kurumsal ve yüksek değerli yatırımcılar için de rekabetçi bir çözüm devreye almıştık. Gate.io Wealth, kurumsal ve yüksek değerli yatırımcıları ve hatta finansal danışmanları hedefleyen en güncel ürünümüz olarak Gate.io ürün ailesine eklendi.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.