Gayrimenkul sektöründe dönüşüm hız kesmiyor! GYODER vites büyüttü

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), sektörü yeniden şekillendirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 2024’ü "Yeniden Başlat" yılı olarak ilan eden GYODER, hayata geçirdiği projelerle sektörün gereksinim duyduğu dönüşümü hızlandırdı, güçlü iş birlikleriyle sektöre yön vermeye devam etti.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, sektörün zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, göreve geldikleri ilk günden itibaren sektöre moral ve motivasyon kazandırmayı öncelik haline getirdiklerini belirtti. “GYODER olarak sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren ve onlara yol gösteren bir çatı kuruluş olma misyonumuzla hareket ediyoruz. 2024’te sektörü ‘Yeniden Başlat’ dedik ve bu doğrultuda pek çok projeyi hayata geçirdik. Şimdi bir adım daha ileri giderek bu ivmeyi kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Konuta erişilebilirlikte yol haritası belirlendi

GYODER’in bu dönemde en çok üzerinde durduğu konuların başında, konuta erişilebilirlik ve kentsel dönüşüm geldi. Türkiye’de artan konut maliyetleri ve yükselen kira fiyatları, erişilebilir konutu bir zorunluluk haline getirdi. GYODER, bu kapsamda geliştirdiği yeni model ile konut maliyetlerini azaltmayı, kiraları düşürmeyi ve özellikle orta gelir grubunun konuta ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen bir yaklaşım sundu.

GYODER, sektörün gelişimine katkı sağlamak adına 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi ve I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi gibi etkinliklerle sektör paydaşlarını bir araya getirdi, ‘Tasarım’, ‘Tabiat’, ‘Teknoloji’ ve ‘Toplum’dan oluşan 4T vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir büyümeye odaklandı. Nitelikli iş gücü açığının boyutlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak için “İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye’24” araştırmasını gerçekleştirdi.

ESG anlayışını 4T Sertifikası kapsamında sektörde yaygınlaştırmak, üniversitelerle iş birliklerini artırarak geleceğin profesyonellerine rehberlik etmek ve uluslararası fuarlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdüren GYODER, önümüzdeki dönemde de bu misyonla ilerlemeye devam edecek.

GYODER aynı zamanda kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve daha sağlıklı bir kentleşme modeli oluşturulması için, ilgili bakanlıklar ve belediyelerle iş birliği içinde çeşitli projeler geliştirecek.

Dönüşümü hızlandırmak için yeniden aday

Sektörün geleceğini şekillendirme misyonuyla hareket eden GYODER, bir sonraki dönemde de projelerini büyüterek sürdürecek. Başkan Neşecan Çekici, yürütülen çalışmaların sektör açısından kritik bir döneme denk geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sektörün ihtiyaçlarını, beklentilerini ve çözüm bekleyen sorunlarını net bir şekilde tespit ederek, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeye odaklandık. Sektörümüz, son yıllarda pek çok küresel ve yerel zorlukla karşılaştı. Yaşadığımız afetler, konut üretiminde maliyet artışları, finansmana erişim sorunları, arz-talep dengesizliği ve kentsel dönüşüm sürecindeki aksaklıklar, sektörümüzü derinden etkiledi. Ancak biz, bu zorlukları aşmak için paydaşlarımızla güçlü bir iş birliği içinde hareket ettik ve çözüm odaklı projeler geliştirdik. 'Sektörü yeniden başlatmalıyız' diyerek çıktığımız bu yolda, kamu-özel sektör diyaloglarını güçlendirdik, sermaye piyasası enstrümanlarının devreye sokulmasını radarımıza aldık, uluslararası yatırımcılarla Türkiye’nin potansiyelini paylaştık ve erişilebilir konut konusunda somut adımlar attık. Makroekonomik dalgalanmalar, finansmana erişim sorunları ve küresel belirsizlikler içinde sektörümüzü yeniden harekete geçirmek, ona yeni bir enerji kazandırmak gerekiyordu.”

Neşecan Çekici, GYODER’in gelecek dönemde de bu dönüşüm sürecini hızlandırmaya devam edeceğini belirterek, 27 Mart’ta yapılacak 24. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden aday olacağını şu sözlerle duyurdu: “GYODER Başkanı olarak en önemli işim ‘yeniden başlatma ruhunu’ devam ettirmek. Bu nedenle gayrimenkulün yeniden başlangıcında yola birlikte devam etmek için, GYODER Başkanlığına adayım. Yeni dönemde, başlattığımız hareketi güçlendirmek, kurumsallaştırmak için GYODER yönetimine bir dönem daha talibiz. Sektörü sadece yeniden başlatmak değil, onu sürdürülebilir kılmak, büyütmek ve güçlendirmek için adayız. Finansmandan şehirleşmeye, yatırım süreçlerinden inovasyona, regülasyonlardan standartlara kadar tüm başlıkları ele almaya ve sektörü daha sağlam temeller üzerine inşa etmeye devam edeceğiz. Yönetimde olduğumuz sürede, tek odağımız GYODER’di. Hepimiz kendi işimizden, ailemizden, özel yaşamımızdan vererek, tüm aklımızı, emeğimizi, iyi niyetli çabalarımızı sektörümüze adadık. İçinde bulunduğumuz durumda başka bir yol yoktu. Güçlü yönetimimizin desteği, üyelerimizin takdiri, katılımı ve iş birliğiyle, ayrıca aramıza katılan profesyonellerle yeni dönemde de aynı gayretle yola devam edeceğiz. Birlikte başladık, şimdi güçlendirme zamanı! Gayrimenkulün yeniden başlangıcında, birlikte yola devam ediyoruz.”