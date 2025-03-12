Gayrimenkul sektöründe hareketlilik artıyor

Kamu ve özel sektörün düzenlediği çeşitli kampanyaların ve arsa satışlarındaki 2024 fiyat politikasının devam etkisi ile 2025 yılı yine son derece hareketli başladı. Sadece 2025 yılı Ocak döneminde arsa satışlarını kapsayan ‘’diğer konut satışları’’ sonucunda 95 bin 447 satış gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı Ocak ayında %85,1 olarak gerçekleşirken arsaya olan ilgi son üç yılda olduğu gibi konuta olan ilgiyi geçmeye devam etti. 2025 ilk çeyrek döneminde de bu artışın etkisini görülmeye devam edecek.

Kamu ve özel sektörün düzenlediği çeşitli kampanyalar, para politikasındaki uygulamaların pozitif piyasa etkileri ve arsa ve konut gibi gayrimenkul yatırımlarının her zaman güvenli liman olma etkisi sektördeki hareketliliği artırıyor ve yatırımcıları cesaretlendiriyor. İstatistiksel olarak yukarı yönlü ivmenin görüldüğü mevsimsel etkilerin de getirdiği bu hareketlilik, arsa yatırımları için optimal bir dönem sunuyor.

Yatırımcılar, en iyi getiriyi elde etmek için doğru zamanda arsa yatırımına yöneliyor. Arsa yatırımını dijital dönüşüm ve inovasyonla herkes için erişilebilir kılan Arsago, farklı bütçelere hitap eden, Türkiye’nin farklı rotalarındaki projeleriyle yatırımcıları ve yeni bir yaşam arayışında olanları buluşturuyor. Konut, tarla ve villa arsalarına yönelik avantajlı kampanyalarla yeni başlangıçlara kapı aralıyor.

Arsa yatırımı değerini sürekli artıran bir enstrümandır

Arsago Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Gazi Koçak, "Türkiye genelinde gayrimenkul sektörü, özellikle arsa yatırımlarıyla son yıllarda önemli bir ivme kazandı. 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaparken, arsa satışlarının toplam gayrimenkul içindeki payının artış göstermesi, bu alandaki potansiyelin en somut göstergesi... Arsa yatırımı, sadece uzun vadeli birikim değil, aynı zamanda bugünün ekonomik koşullarında değerini koruyan ve artıran bir enstrümandır.‘’ dedi.

Arsa almak için en doğru zamanın bugün olduğunu vurgulayan Koçak, ‘’Türkiye’nin farklı bölgelerinde sunduğumuz projelerle, yatırımcılarımıza hem güvenilir hem de kazançlı alternatifler sunuyoruz. Dijital dönüşüm ve yenilikçi yaklaşımlarımızla, arsa yatırımını herkes için erişilebilir hale getirirken, farklı bütçelere ve beklentilere uygun projelerle geniş bir yelpaze sunuyoruz.İstanbul’dan Muğla’ya, Balıkesir’den Çanakkale’ye kadar uzanan geniş portföyümüzü yatırımcılarımızla buluşturuyoruz. 1 milyon 254 bin metrekarelik portföyümüzle, arsa satışının ötesinde bir felsefe sunarak yatırımcılarımızı güçlü bir ekosistemin parçası haline getiriyoruz. Arsa almak için en doğru zaman olan bugün; yatırımcılarımızı bilinçle ve güvenle yatırım yapmaya davet ediyoruz.‘’ sözlerine ekledi.