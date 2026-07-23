Gayrimenkul sektöründe stratejik iş birliği

Gayrimenkul alanında finansmana erişimi kolaylaştırmak için yeni modeller gündemde. Bu kapsamda Azimut Portföy, Mesa ve Quvars Invest’in gerçekleştirdiği iş birliği, gayrimenkul sektörünün finansmanına yeni bir yaklaşım getirirken arazi sahiplerini, yatırımcıları, fon yöneticilerini ve proje geliştiricilerini aynı yapı altında buluşturuyor. İş birliği kapsamında nitelikli arazilerin belirlenmesi, yatırım potansiyellerinin analiz edilmesi, fonlara uygun yatırım yapılarının oluşturulması ve projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesi, ortak bir strateji doğrultusunda ele alınacak. Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, bu iş birliğinin gayrimenkul yatırımlarında ölçeklenmeyi ve kaliteyi destekleyecek önemli bir aşama olacağını belirterek, “Gayrimenkul, Türkiye’nin en önemli yatırım alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Gayrimenkul piyasasının doğru fiyatlama, doğru değerleme ve doğru pazarlama ile sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde büyüyebilmesi; doğru varlıkların profesyonel yatırım yönetimiyle buluşturulması, süreçlerin şeffaf ve denetlenebilir bir yapıda yürütülmesi büyük önem taşıyor. Mesa ve Quvars Invest ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde fon yönetimi, arazi geliştirme ve proje üretme yetkinliklerini aynı ekosistem içerisinde bir araya getiriyoruz. Azimut Portföy son bir yılda Gayrimenkul Fonu’nu yatırımcılarla buluşturdu. 500’ü aşkın yatırımcının katıldığı bu iki fon ile 100 milyon dolara yaklaşan bir gayrimenkul yatırımı büyüklüğüne ulaşıyoruz” diye konuştu.

Mesa’nın 57 yılı aşkın deneyimi iş birliğinin temelini oluşturuyor

Mesa Holding CEO'su Mert Boysanoğlu, iş birliğinin farklı uzmanlık alanlarını aynı hedef doğrultusunda buluşturan yeni bir model sunduğuna dikkat çekerek, “Gayrimenkul sektörünün geleceğinde yalnızca güçlü finansman modelleri değil; doğru proje geliştirme yaklaşımı, doğru ürün stratejisi ve güçlü proje geliştirme kabiliyeti belirleyici olacak. Bu nedenle farklı uzmanlıkların aynı vizyon etrafında buluştuğu iş birliklerinin sektör adına önemli bir değer oluşturacağına inanıyoruz. Bu iş birliğiyle oluşturulan platformun, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren, sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten projelerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Riva'da hayata geçirilmesi planlanan Riva Senior Living projesi de bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilen ilk örneklerden biri olacak” ifadelerini kullandı.

Yatırım fırsatları kurumsal projelere dönüştürülecek

Quvars Invest Yönetim Kurulu Başkanı Murat Döker, oluşturulan yapının arazi geliştirme alanında yeni bir kurumsal standart ortaya koyacağını ifade etti. Döker, “Bir arazinin gerçek değeri yalnızca bugünkü piyasa fiyatıyla değil, doğru stratejiyle nasıl bir projeye ve kalıcı ekonomik değere dönüştürülebileceğiyle belirleniyor. Quvars Invest olarak yatırım potansiyeli taşıyan arazileri belirliyor, geliştirme senaryolarını oluşturuyor ve bu fırsatları yatırıma uygun yapılara dönüştürüyoruz. Bu iş birliğinin Türkiye’de arazi geliştirme alanının daha kurumsal, şeffaf ve sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Rivada Senior Living ileri yaş yaşamını yeniden tanımlayacak

İş birliğinin, ilk somut uygulamalarından biri, Mesa’nın gayrimenkul geliştirme ve uygulama deneyimiyle hayata geçirilmesi planlanan Rivada Senior Living gibi yenilikçi ve vizyoner projelerin de başlangıç noktasını oluşturuyor. Türkiye’de bu ölçekte ve üst segmentte hayata geçirilmesi planlanan öncü ileri yaş yaşam projelerinden biri olarak konumlanan proje, bağımsız yaşam alanlarını sağlık, güvenlik, sosyal hayat, kişiye özel hizmetler ve aktif yaşam olanaklarıyla aynı model içerisinde buluşturmayı amaçlıyor.