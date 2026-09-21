Gayrimenkulde üçlü güç birliği: Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest bir araya geldi

Gayrimenkul sektöründe finansman, arazi geliştirme ve proje geliştirme yetkinliklerini aynı yapıda buluşturan yeni bir iş birliği hayata geçirildi. Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest’ in güçlerini birleştirdiği iş birliğiyle, yatırım süreçlerinin ilk aşamadan itibaren ortak bir strateji doğrultusunda yönetilmesi ve nitelikli arazilerin uzun vadeli değer üreten projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.

İş birliğinde Azimut Portföy fonların kurulması, yatırım yapısının oluşturulması, portföy yönetimi ve yatırımcı ilişkileri alanlarındaki yetkinliğini ortaya koyacak. Quvars Invest uygun arazilerin belirlenmesi, fizibilite ve değerleme çalışmalarının yürütülmesi ile geliştirme stratejisinin oluşturulmasını üstlenecek. Egeyapı GYO ise yatırım fırsatlarını gayrimenkul geliştirme perspektifiyle ele alarak ürün ve konsept kurgusundan mimari ve mühendislik süreçlerine, uygulamadan teslim aşamasına kadar projenin hayata geçirilmesinde rol alacak.

Yeni nesil gayrimenkul modeli hayata geçiriliyor

Üç şirket arasındaki iş birliği kapsamında Azimut Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun portföyündeki araziler üzerinde paylaşım ekonomisini, sağlıklı yaşamı, doğayla iç içe olmayı ve ulaşım kolaylığını bir arada sunan yeni nesil bir karma yaşam projesi üzerinde çalışmalar başladı. Çalışmalar, yalnızca bir gayrimenkul projesinin geliştirilmesine değil; Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest’in finansal, yatırım ve gayrimenkul geliştirme alanlarındaki tamamlayıcı uzmanlıklarını ortak bir çalışma modeli içerisinde buluşturmaya odaklanıyor. Bu yönüyle geliştirilecek ilk proje, iş birliğinin ortaya koyacağı yeni yaklaşımın somut bir örneği olmayı hedefliyor.

Projenin lokasyonu, kapsamı, konsepti, yatırım büyüklüğü, takvimi ve satış sürecine ilişkin detaylar, geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Azimut Portföy yatırım yönetimi deneyimini sürece taşıyor

Azimut Portföy, yatırım fırsatlarının kurumsal bir yapı içinde değerlendirilmesini ve yatırım süreçlerinin profesyonel portföy yönetimi anlayışıyla yürütülmesini sağlayacak. Yönettiği varlık büyüklüğü 13 milyar USD’a yaklaşan Şirket, kurucusu ve yöneticisi olduğu Alternatif Yatırım Fonlarında da 300 milyon USD’a ulaşan büyüklük ile bu alanda stratejik işbirlikleriyle 1 milyar USD yatırım büyüklüğü hedefliyor.

Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Gayrimenkulde sürdürülebilir değer üretmenin yolu, doğru varlığı doğru yatırım yapısı ve güçlü proje geliştirme yetkinliğiyle buluşturmaktan geçiyor. Bu iş birliğiyle portföy yönetimi, arazi geliştirme ve proje geliştirme süreçlerini ortak bir disiplin içinde ele alıyoruz. Quvars Invest’in arazi geliştirme kabiliyeti ve Ege Yapı’nın proje geliştirme deneyimiyle, yatırımcı açısından şeffaf ve ölçeklenebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Atacağımız ilk adımın, uzun vadeli iş birliğimizin güçlü bir başlangıcı olacağına inanıyoruz.”

Ege Yapı 20 yılı aşkın birikimiyle projeyi geliştirecek

Ege Yapı, 20 yılı aşkın sektör deneyimiyle iş birliği kapsamında yürütülecek çalışmaların proje geliştirme ve hayata geçirme süreçlerini üstlenecek. Şirket, değişen konut ihtiyacına yanıt verecek, farklı finansman ve yaşam modelleriyle gayrimenkule erişimi kolaylaştıran bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor.

Egeyapı GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, iş birliğinin farklı uzmanlıkları ortak bir hedefte buluşturduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Gayrimenkul sektöründe konuta erişimi kolaylaştıracak yeni modeller geliştirmeyi, yalnızca finansman açısından değil, yaşam biçimlerini ve değişen ihtiyaçları da gözeten bir yaklaşımla ele alıyoruz. Azimut Portföy ve Quvars Invest ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında, Azimut Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun mülkiyetindeki arsaların yanı sıra yeni gayrimenkul fırsatlarını da birlikte değerlendiriyoruz. Bu iş birliğinin ilk adımı olarak Kocaeli - Karamürsel’de bulunan arsa üzerinde çalışmalara başlıyoruz. İlk ortak projemizin; erişilebilirliği, paylaşım ekonomisini, sağlıklı yaşamı, doğayla iç içe olmayı ve ulaşım kolaylığını bir arada sunan karma bir yaşam projesi olmasını hedefliyoruz. Ege Yapı olarak 20 yılı aşkın gayrimenkul geliştirme deneyimimizi bu yapıya taşıyarak, değişen ihtiyaçlara yanıt veren, erişilebilir ve sürdürülebilir yeni modeller geliştirmeyi devam edeceğiz.”

Quvars Invest arazi potansiyelini yatırım fırsatına dönüştürüyor

Quvars Invest, iş birliği kapsamında arazilerin mevcut değerinin yanı sıra lokasyon, imar yapısı, bölgesel gelişim dinamikleri, kullanıcı beklentileri ve uzun vadeli yatırım potansiyelini birlikte değerlendirecek. Bu yaklaşım doğrultusunda fizibilite, değerleme ve proje geliştirme stratejileri yatırımın başlangıç aşamasından itibaren bütüncül biçimde ele alınacak.

Uzun vadeli ve ölçeklenebilir iş birliği hedefi

Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest, yeni başlayacak olan iş birliğini tek bir yatırımla sınırlı tutmayarak ilerleyen dönemde farklı lokasyonlardaki fırsatları da değerlendirmeyi amaçlıyor. Üç şirket finansal disiplin, doğru arazi seçimi, kullanıcı ihtiyacına uygun proje geliştirme ve profesyonel uygulama süreçlerini aynı yaklaşım içinde buluşturarak gayrimenkul sektöründe uzun vadeli ve ölçeklenebilir bir iş birliği modeli oluşturmayı hedefliyor.