Gayrimenkulde yeni dönem: Fiyatı artık piyasa belirliyor

Türkiye’de gayrimenkul piyasası uzun yıllar boyunca ilan fiyatları ve birebir pazarlık süreçleri üzerinden şekillendi. Ancak bu yapı, fiyatın çoğu zaman gerçek piyasa koşullarından kopmasına, alıcı ve satıcı arasında bilgi asimetrisinin oluşmasına ve işlem sürelerinin uzamasına neden oldu.

Son dönemde ise dijitalleşme, veri analitiği ve yeni nesil satış modelleriyle birlikte bu geleneksel yapı dönüşmeye başladı. Özellikle fiyatın kapalı kapılar ardında değil, açık ve ölçülebilir bir süreç içinde oluşmasını sağlayan sistemler, piyasanın yeni referans noktası haline geliyor.

Gaboras, gayrimenkul satış süreçlerinde alışılmış yöntemleri yeniden kurgulayarak, fiyat oluşumunu dijital ve izlenebilir bir yapıya taşıyor.

Platform, yalnızca ilan yayınlayan bir modelin ötesine geçerek, fiyatın nasıl oluştuğunu yöneten bir piyasa altyapısı sunuyor.

Türkiye’de gayrimenkulde fiyat çoğunlukla ilanla belirleniyor, ardından pazarlıkla şekilleniyordu. Bu yapı, çoğu zaman gerçek talep ile oluşan fiyat arasındaki farkın büyümesine neden oluyordu.

Gaboras’ın geliştirdiği modelde ise alıcı teklifleri dijital ortamda toplanıyor, tüm süreç zaman damgalı olarak kayıt altına alınıyor ve baştan sona izlenebilir hale geliyor.

Böylece fiyat, varsayımlarla değil doğrudan piyasa davranışıyla belirleniyor.

Bu dönüşümün merkezinde yer alan online ihale modeli, gayrimenkul satışına farklı bir dinamik kazandırıyor.

Belirli süre ve kurallar çerçevesinde ilerleyen bu modelde, alıcılar dijital ortamda teklif vererek rekabet ediyor. Süreç boyunca tüm teklifler şeffaf biçimde izlenebiliyor.

Bu yapı hem satış süresini kısaltıyor hem de daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişim sağlıyor. Aynı zamanda fiyatın gerçek talep doğrultusunda oluşmasını mümkün kılıyor.

Geleneksel satış modellerinde en önemli sorunlardan biri olan bilgi asimetrisi de bu sistemle birlikte azalıyor. Taraflar aynı veriye erişebiliyor, pazarlık süreci kayıt altına alınıyor ve tüm adımlar şeffaf biçimde ilerliyor.

Bu durum, yalnızca işlem hızını artırmakla kalmıyor; aynı zamanda güveni de sistematik bir şekilde inşa ediyor.

Yapay zeka ise bu yapının tamamlayıcı unsuru olarak konumlanıyor. Gaboras’ta yapay zeka doğrudan fiyat belirleyen bir mekanizma olarak değil; piyasa davranışını analiz eden bir karar destek sistemi olarak kullanılıyor.

Geçmiş satış verileri, bölgesel hareketler, arz-talep dengesi ve benzer mülk karşılaştırmaları üzerinden oluşturulan analizler, kullanıcıya referans aralıklar sunuyor. Nihai fiyat ise rekabetçi teklif süreciyle netleşiyor.

Verinin standartlaşması ve işlem süreçlerinin kayıt altına alınması, gayrimenkulde ölçülebilirliği artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu sayede yatırımcı için belirsizlik azalırken, karar alma süreçleri de hızlanıyor. Piyasanın daha şeffaf hale gelmesi, yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, kurumsal yatırımcılar açısından da önemli bir avantaj yaratıyor.

Gaboras CEO’su Ruhi Konak: Gayrimenkulde ilan dönemi kapanıyor, fiyat keşfi dönemi başlıyor

Gaboras CEO’su Ruhi Konak, gayrimenkul piyasasında yaşanan dönüşümün yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda yapısal bir değişime işaret ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’de gayrimenkul piyasası uzun yıllar ilan ve pazarlık üzerinden ilerledi. Ancak bu modelde fiyat çoğu zaman gerçek talebi yansıtmaz. Bugün geldiğimiz noktada yatırımcı artık varsayımlarla değil, veriyle hareket etmek istiyor. Bu nedenle fiyatın nasıl oluştuğu en az fiyatın kendisi kadar önemli hale geldi.”

Konak’a göre online ihale ve dijital fiyat keşfi modelleri, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor:

“Bizim geliştirdiğimiz modelde fiyat kapalı kapılar ardında değil, herkesin görebildiği bir rekabet ortamında oluşuyor. Tüm tekliflerin kayıt altına alındığı, sürecin baştan sona izlenebildiği bir yapı kurduk. Bu sayede hem alıcı hem satıcı için daha adil, daha hızlı ve daha güvenilir bir satış süreci mümkün hale geliyor.”

Yapay zekanın rolüne de değinen Konak, bu teknolojinin karar destek mekanizması olarak konumlandığını ifade etti:

“Yapay zeka fiyatı belirlemez, piyasayı analiz eder. Bizim için önemli olan, kullanıcıya doğru veriyi sunmak ve karar sürecini desteklemek. Nihai fiyat ise her zaman piyasanın kendisi tarafından belirlenir.”

Konak’a göre önümüzdeki dönemde gayrimenkul satış süreçlerinde dijitalleşme daha da hızlanacak:

“Önümüzdeki birkaç yıl içinde özellikle kurumsal portföylerde dijital ihale standart hale gelecek. Satış süreçleri veri temelli ilerleyecek. Gayrimenkul piyasası ilan döneminden çıkıp, rekabetçi fiyat keşfi dönemine giriyor. Gaboras olarak biz de bu dönüşümün altyapısını kuruyoruz.”