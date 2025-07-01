Gazella'dan İskandinavya'nın kalbine yolculuk: Danimarka, Finlandiya ve İsveç'i keşfetme fırsatı

1996'dan bu yana turizme getirdiği yenilikçi bakış açısıyla özgün ve konforlu seyahat arayışındaki “İleri Seviye Gezgin”lerle dünyanın farklı noktalarını keşfeden Gazella Turizm, 22-27 Temmuz tarihlerinde gezginleri İskandinavya'nın kalbine götürüyor. Danimarka, Finlandiya ve İsveç Turu, katılımcılara kuzeyin zarafetini, doğasını ve modern şehir yaşantısını bir arada sunuyor.

Tur, Kopenhag ve Stockholm'de son bulacak

Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşuyla Helsinki'den başlayacak olan tur, sonrasında Kopenhag ve Stockholm'de son bulacak. Seyahat boyunca; başkentlerin tarihi yapıları, sahil şeritleri, mimarileri ve yeşil alanlarıyla İskandinav yaşam tarzı yakından deneyimlenecek.



Gazella Turizm'in sunduğu bu butik turda, Kopenhag'ın ikonik Nyhavn bölgesi, Küçük Deniz Kızı heykeli ve Stroget alışveriş caddesi gezilecek, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kronborg Kalesi ziyaret edilecek. Stockholm'de serbest zamanlı keşiflerle modern şehir kültürünün keyfi çıkarılacak. Helsinki'de ise hem şehir merkezi hem de Baltık kıyısı gezginlere Kuzey Avrupa'nın sadeliğini ve estetiğini yaşatacak.