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Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Copenhagen Air Taxi’nin ilk uçuşunu karşıladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Copenhagen Air Taxi’nin Billund’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı. Copenhagen Air Taxi, sezon boyunca Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan Danimarka’nın Billund ve Kopenhag’a şehirlerine seferler düzenleyecek.

Haber Merkezi
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Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Copenhagen Air Taxi’nin ilk uçuşunu karşıladı
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TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Copenhagen Air Taxi’nin bugün Billund’dan gerçekleştirdiği ilk seferini su takı ile karşıladı. B737-800 tipi uçakla gerçekleştirilen CAT-671 sefer sayılı uçuşla 174 yolcu Alanya’ya geldi.

Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı.Copenhagen Air Taxi, Kopenhag uçuşlarına ise Mayıs sonu  itibarıyla başlayacak. 2 Temmuz’a kadar her cumartesi günü gerçekleşecek seferler, 2 Temmuz–6 Ağustos tarihleri arasında çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere devam edecek. 18 Ekim’e kadar sürecek operasyon kapsamında Copenhagen Air Taxi toplam 102 sefer planlıyor.

TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan “Copenhagen Air Taxi’yi havalimanımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliği, yolcularımıza daha fazla seyahat seçeneği sunarken, Gazipaşa’yı daha geniş kitlelerle buluşturma hedefimize de katkı sağlıyor. Tüm ekibimizle birlikte bu yeni hattın başarılı bir şekilde işlemesi ve misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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