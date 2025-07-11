Gazipaşa-Alanya ile Amsterdam arasında haftada üç direkt uçuş yapılacak

TUI Nederland’ın Amsterdam’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu dün törenle karşılandı. TUI Nederland, sezon boyunca her Perşembe Gazipaşa-Alanya ile Amsterdam arasında karşılıklı hizmet verecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, TUI Nederland’ın Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu dün törenle karşıladı. OR3161 sefer sayılı ve B738 tipi uçakla gelen yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı.

TUI Nederland’ın Amsterdam-Gazipaşa arasında başlayan direkt uçuşları 28 Ağustos’a kadar sürecek. Aynı rotada Corendon Dutch, Salı ve Cumartesi günleri hizmet veriyordu. TUI Nederland’ın Perşembe günleri sunduğu uçuşlarla birlikte, Gazipaşa-Alanya ile Amsterdam arasındaki direkt uçuş sayısı haftada üç güne çıktı.

TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan “Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan hizmet veren havayolu sayısını ve uçuş ağımızı genişletmek amacıyla işbirliklerimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Haftanın farklı günlerinde, çeşitli destinasyonlara sunduğumuz uçuşlarla yolcularımıza daha fazla seyahat seçeneği sunmak için çalışıyoruz. Yeni havayollarıyla kurduğumuz işbirlikleri sayesinde, bölgemizin küresel ölçekte erişilebilirliğini artırmak ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

2024 yılında 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan, 2025 yaz sezonunda 26 Ekim’e kadar dış hatlarda 14 havayoluyla 14 ülkede 21 destinasyona uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Havalimanı, 2025 yılının ilk altı ayında ise 385 bin 041 yolcuya hizmet verdi.