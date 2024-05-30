GCM Yatırım’ın yeni ‘ekonomist’i Evren Kırıkoğlu oldu

Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşlarından olan GCM Yatırım, yeni ekonomisti olarak Evren Kırıkoğlu’nu atadığını duyurdu.

Evren Kırıkoğlu kimdir?

Finans ve ekonomi alanında geniş deneyime sahip olan Kırıkoğlu, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, finans alanındaki yüksek lisansını 2009 yılında ABD’de Bentley Üniversitesi’nde derece ile tamamladı.

Kariyerine ABD’de vadeli işlemler üzerine başlayan Kırıkoğlu, çeşitli küresel ve yurtiçi finans kurumlarında strateji ve araştırma temelli rollerde faaliyet gösterdi.

Son olarak Akbank Hazine Stratejisti olarak görev yapan ve uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılara bağımsız danışmanlık faaliyetlerinde bulunan Kırıkoğlu, Türkiye ve Dünya ekonomisinin kısa ve orta vadeli geleceği ile ilgili öngörüler ve senaryo çalışmaları gerçekleştiriyor. Strateji tarafında döviz kurları ile finansal ve reel piyasa faizleri ile ilgili beklentilere odaklanıyor. Kırıkoğlu bundan sonra GCM Yatırım Ekonomisti olarak kurumun başarısına katkı sağlamayı amaçlıyor.