GDS Mekik sistemi Win Eurasia fuarında göz doldurdu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji, Ar-Ge, tasarım yatırımları ve endüstri 4.0 tabanlı üretim ile öne çıkan Gökçelik, GDS markası ile İstanbul Fuar Merkezi’nde 7-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Win Eurasia 2023’te de yerini aldı. Fuarda GDS depolama sistemleri ürünleri ilgi odağı olmayı başarırken yeni ürünlerini de tanıttı. Gökçelik, standında back to back sistem, AR/RS sistem, hafif yük depo sistemleri ve mobile rack gibi akıllı depo raf sistemi ürünlerini sergiledi. Gökçelik’in mekik sistemi fuarda rakiplerinden ayrışırken yeni ürünü olan mobil depo ve insansız depolama sistemleri de ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Gökçelik yetkilileri radyo frekans kontrolü, uzaktan arıza tespiti ve performans izleme, fifo ve lifo projelerine uyumlu, çarpışma önleyici sensör donanımları, lityum iyon pil teknolojisi, 1,5 tona kadar taşıma kapasitesi ve raporlama özelliğine sahip mekik sisteminin profesyonel kullanıcılardan tam not aldığını bildirdi.