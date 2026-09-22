GE Aerospace'den yatırımcısına temettü müjdesi: Hisse başına 0,47 dolar dağıtacak

Uçak motoru üreticisi GE Aerospace, hissedarlarına yönelik temettü takvimini duyurdu.

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, hisse başına 0,47 dolar tutarında çeyreklik nakit temettü dağıtılacak. Açıklama 21 Eylül 2026 tarihinde Cincinnati merkezden yapıldı.

Ödeme takvimi de belli oldu. Buna göre temettü, 26 Ekim 2026 tarihinde ödenecek. Temettüden yararlanmak için hak sahipliği tarihi 5 Ekim 2026 seans kapanışı olarak belirlendi. Borsa takvimine göre ex-dividend tarihi de aynı gün, 5 Ekim 2026 olarak uygulanacak.

GE Aerospace temettüde istikrarını koruyor

Şirket daha önce de 25 Haziran 2026 ve 6 Şubat 2026 tarihlerinde aynı tutarda, 0,47 dolarlık çeyreklik temettü açıklamıştı. Böylece GE Aerospace, 2026 yılı içinde temettü tutarını sabit tutmuş oldu. Yıllık bazda bu tutar 1,88 dolara karşılık geliyor.

GE Aerospace'in temettü veriminin yaklaşık %0,6 seviyesinde olduğu, temettü ödeme oranının ise %22 civarında seyrettiği belirtiliyor.