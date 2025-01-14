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GE HealthCare Sutter Health ile 7 yıllık anlaşmaya vardı

ABD'li medikal teknoloji şirketi GE HealthCare, yapay zeka destekli tıbbi teknoloji ve yazılım sağlamak için Sutter Health ile 7 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haber Merkezi
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GE HealthCare Sutter Health ile 7 yıllık anlaşmaya vardı
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ABD'li medikal teknoloji şirketi GE HealthCare, California'da kar amacı gütmeyen sağlık sistemi Sutter Health ile yapay zeka destekli tıbbi teknoloji ve yazılım sağlamak için 7 yıllık anlaşmaya vardı.

Taraflardan yapılan açıklamada, yenilikçi görüntüleme hizmetlerine erişimi artırmak ve Sutter Health sistemi genelinde daha sorunsuz ve koordineli bir deneyim yaratmak amacıyla 7 yıllık stratejik ortaklık kurulduğu duyuruldu.

GE HealthCare ile Sutter Health arasındaki işbirliğinin, California genelinde daha hızlı randevu planlaması, hızlandırılmış teşhis görüntüleme taraması sonuçları ve erken teşhis gibi faydalar getireceği vurgulanan açıklamada, ortaklığın Sutter için yeni ekipman ve teknoloji çözümlerine daha hızlı erişimin yanı sıra yenilikçi bir hizmet sunum modeli sağlamaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, işbirliğinin ilk temel odak alanının Sutter Health sistemi genelinde hastalara sunulan en gelişmiş yapay zeka destekli görüntüleme teknolojisi ve dijital çözümlerden bazılarına odaklanacağı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, GE Healthcare'in bu ortaklık süresi boyunca 1 milyar dolar gelir elde etmesinin beklendiği aktarıldı.

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