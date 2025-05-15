Geberit Türkiye, iletişim ve pazarlama alanındaki başarısıyla teşvik ödülü aldı

Türkiye’de yapı sektörünün en prestij ödülleri arasında yer alan Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’nde 2024 yılının kazananları, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle açıklandı. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sektörüne öncülük ederken içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilincini de benimseyen Geberit, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen ve 2017’den bu yana sponsorluğunu üstlendiği Arkitera Seyahat Bursu projesiyle 30. Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’nin “İletişim ve Pazarlama Kategorisi”nde Teşvik Ödülü’ni almaya hak kazandı.

Jüri üyelerinin Arkitera Seyahat Bursu’nu ödüle layık görmesinin nedenleri arasında projenin yıllardır süren ve prestij kazanmış bir burs programı olması, sürekliliği ve güvenilirliği, öğrencinin sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran bir vizyon sunmuş olması, Arkitera ile yapılan iş birliği ve markanın konumlandırılması, projeye yalnızca finansal destek sağlamakla kalınmayıp sürecin içine dahil olunması yer aldı.

“Sektörümüze merak eden, sorgulayan, keşfetmek isteyen mimar adaylarını yetiştirmenin mutluluğu içindeyiz”

Kazanılan ödüle dair görüşlerini paylaşan Geberit Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Savaş Çağlar, “Sıhhi tesisat ve vitrifiye sektöründe uzmanlaşan aktif bir grup olarak yolculuğumuzu 150 yılı aşkın bir süredir devam ettirirken global bakış açımızı merkeze alarak yerelde en uygun stratejilerle hareket ediyor, bu doğrultuda yaptığımız yatırımlarla kendimizi geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Geberit Türkiye olarak ürün gamımızı genişletirken trendlere ve çağın şartlarına uygun yaklaşım ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızla zamana meydan okuyoruz. Bunu yaparken de suya yön veren bir marka olarak hizmet verdiğimiz topluma karşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Yaptığımız projeler sayesinde sektörümüze merak eden, sorgulayan, keşfetmek isteyen mimar adaylarını yetiştirmenin mutluluğu içindeyiz. 2017’den bu yana sponsorluğunu üstlendiğimiz Arkitera Seyahat Bursu ile amacımız; mimarlık kültürüne katkı sağlamak, gençleri teşvik etmek, fiziksel çevre ve yapılaşmaya dair konuları üzerinde gençlerle fikir alışverişinde bulunabilecek iyi bir noktaya getirmek. Bu kapsamda bursumuzu, geleceğin mimarisinde söz sahibi olacak 20 – 25 yaş arasındaki mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevre tasarımı bölümü öğrencileri ve mezunlarına veriyoruz. Öte yandan projenin başından sonuna dek aktif rol alarak bursiyerin her adımında yanında oluyoruz. Bu çabamızın ödülle taçlandırılması da bizim için ayrı bir övünç kaynağı oldu. Geberit Türkiye olarak sosyal sorumluluk projelerimizin sürdürülebilirliği ve daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımıza devam edip toplumumuza ve sektörümüzde değer yaratmayı sürdüreceğiz.” dedi.