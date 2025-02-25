Geberit Türkiye, sıhhi tesisat sektöründeki kalıpları yüzde 36 kadın çalışan oranıyla yıkıyor

Toplam çalışan sayısı içinde kadın çalışan oranı yüzde 36, yönetim kadrosundaki kadın oranı ise yüzde 50 olan Geberit Türkiye, eşit yönetim anlayışıyla sıhhi tesisat sektöründe kadınların da yer alabileceğini vurgulayarak, sektördeki dengeleri değiştiriyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda attığı somut adımlar neticesinde işe alım, terfi ve ücretlendirme konusunda tüm çalışanlarına eşit şartlar sunan firma, kadınların iş yaşamına katılımı ve çalışma koşullarında yarattığı fırsatlarda da öncü olmayı sürdürüyor.

Geberit Türkiye’de istihdamın belirleyici unsuru “yetenek”

Genellikle erkek egemen bir sektör olarak algılanan sıhhi tesisat ve vitrifiye alanında kadınların da detaylara olan hakimiyeti ve süreç yönetimi konusundaki becerileri ile yüksek çalışma potansiyeline sahip olduğunu belirten Geberit Türkiye Finans ve İnsan Kaynakları Müdürü Ceren Sinem Ertaş, “Her yıl kadın istihdamı, kadın çalışan oranları ve kadın liderliği başlıklarında önemli mesafeler kat ediyoruz. Bu noktada İnsan Kaynakları politikamızın kapsamı Grup İnsan Kaynakları departmanımız tarafından belirleniyor. Burada temel olarak kadın veya erkek şeklinde ayrıma gitmeden firmamıza yetenekleriyle değer katacak çalışanları seçiyoruz. Bizim için iş gücündeki farklı bir bakış açısı, Geberit’e değer katacak bir yetenek, inovasyonumuza uygun yaratıcı düşünce her şeyden önce geliyor. Bundan dolayı uyguladığımız eşitlikçi yönetim anlayışı sayesinde kadınların da sıhhi tesisat alanında söz sahibi olduğu bir markayız.” dedi.

Tüm çalışanların kariyer yolculuğu için eşit fırsat tanınıyor

“Geberit Türkiye olarak gerek kadın istihdamı gerekse kadın çalışan oranları ve kadın liderliği başlıklarında her yıl önemli mesafeler kat ediyoruz.” açıklamasını yapan Ertaş, bu kapsamda yapılan uygulamalara dair şunları söyledi: “Çalışanlarımızın her birinin bulunduğu pozisyona ve işine olan bağlılıklarını önemsiyoruz çünkü sürdürülebilir kurum başarısının bundan geldiğine inanıyoruz. Bunun için belirli aralıklarla çalışan bağlılığı anketlerini düzenleyerek mevcut duruma dair değerlendirmelerde bulunuyor, geçmiş sonuçlarla kıyaslamasını yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz sonuçlar sayesinde de departman olarak çalışanlara karşı yürüteceğimiz stratejileri geliştiriyoruz. Bunun yanında geleceği şekillendirecek yetenekli adaylara yönelik eğitim programlarımız bulunuyor. Bu sayede cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın kariyer yolculuğunda, onları bir sonraki adıma hazırlayarak becerilerinin gelişmesi için eşit fırsat tanıyoruz. Geberit Türkiye’nin İK politikasındaki eşitlik ve kapsayıcılık yaklaşımı, pratikte önemli sayıda kadın yöneticinin bulunmasıyla birleşerek, cam tavanların oluşumunun önüne geçen en önemli unsurlardan birini oluşturuyor.”