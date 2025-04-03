Geçen ay otomotiv şirketleri borsada karışık seyir izledi

Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 6'sı mart ayında yatırımcısına kazandırırken, en fazla yükseliş yüzde 32 ile Doğuş Otomotiv'in hisselerinde görüldü.

Küresel ekonomide ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin etkisi izlenirken, söz konusu risklerin oluşturduğu belirsizlik fiyatlamalara yansıyor. Global ölçekte enflasyonla mücadeleye paralel olarak resesyon endişelerinin de sürmesi, piyasalarda yön belirleyici faktörler arasında yer almaya devam ediyor.

Trump'ın ABD'de otomobil ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararı otomotiv şirketleri hisselerini de etkiledi. Mart ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 6'sının hisse fiyatı yükselirken, 2 şirketin hisseleri değer kaybı yaşadı.

Mart ayında Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında Doğuş Otomotiv yüzde 32 ile hisseleri en çok değer kazanan otomotiv şirketi oldu.

Şirket geçen ay, 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu. Şirket, pay başına brüt 27,27 lira, net 23,18 lira temettü dağıtılacağını bildirdi.

İki şirketin hisse değeri düştü

Geçen ay Otokar hisseleri yüzde 26, TürkTraktör hisseleri yüzde 22,7, Ford Otosan hisseleri yüzde 20, Karsan Otomotiv yüzde 9,6, Anadolu Isuzu yüzde 5,1 yükseldi. Aynı dönemde Tümosan Motor ve Traktör hissesi yüzde 7,5, Tofaş hissesi yüzde 8,1 değer kaybetti.

Otokar, Ticaret Bakanlığının "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldığı 8 şirket arasında yer aldı. Bununla birlikte, geçen ay TürkTraktör ve Brisa iş birliğine gitti.

Ford Otosan, mühendislik yetkinliği ve ileri üretim teknolojileriyle yeni bir başarıya daha imza atıldığını duyurdu. Şirket, tam elektrikli Ford E-Transit/Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E modellerini müşteriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, 2025 yılı için yüzde 30'luk büyümeyi devam ettirme hedefleri olduğunu belirterek, "Bunun karşılığında elde edeceğimiz ciroyu 350-400 milyon avroya çıkaracağız. Elektrikli ciromuzu da 200-250 milyon avroya taşımayı beklediğimiz bir yıl olacak." dedi.

Anadolu Isuzu 2024'te 443,4 milyon lira net kar elde ettiğini açıkladı. Şirketin net karı yılık bazda yüzde 81 azaldı. Tümosan da, geçen yıl çeyreklik bazda 209,9 milyon lira net zarar açıkladı. Şirketin 12 aylık toplam net zararı ise 456 milyon lira oldu.

Tofaş, Bursa'da 468 milyon dolar değerinde yeni nesil ticari araç üretimine imza atacak.

Analistler, pay piyasalarında işlem gören şirket hisselerinin fiyatlarının arz ve talebe bağlı olarak değiştiğini belirterek, söz konusu hareketlerde şirketlerin finansal durumları, makroekonomik faktörler, piyasa psikolojisi ve yatırımcıların kar maksimizasyonu yapma güdülerinin ön plana çıktığını söyledi.

Piyasa değerinde Ford Otosan ilk sırada yer almaya devam etti

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan, mart ayını 371 milyar 613 milyon 690 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Söz konusu dönemde, Ford Otosan'ı, 89 milyar 650 milyon lira piyasa değeriyle Tofaş, 81 milyar 704 milyon 603,4 bin lira piyasa değeriyle TürkTrakör, 59 milyar 250 milyon lira piyasa değeriyle Otokar, 50 milyar 402 milyon lira piyasa değeriyle Doğuş Otomotiv, 14 milyar 893 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Anadolu Isuzu, 10 milyar 764 milyon lira piyasa değeriyle Tümosan Motor ve Traktör, 10 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin Aralık 2024, Şubat ve Mart 2025 kapanış fiyatı, değişimi ve piyasa değeri şöyle: