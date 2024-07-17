“Geçen yıl 50 milyon euro ciro yaptık bu yıl hedef pozisyonumuzu korumak”

Rimaks Tekstil Üretim Direktörü Emir Eskinazi, “Avrupa’nın önde gelen markalarına koleksiyon ve üretim hizmeti sunuyoruz. Ürün gamımızı denim ve non denim pantolon, ceket, elbise, şort gibi ürün grupları oluşturuyor. Geçen yılı 3 milyon adetlik ihracat ve 50 milyon Euro ciro ile tamamladık. Hedefimiz bu yılı, mevcut zorlu piyasa koşullarında adet ve ciro kaybı yaşamadan tamamlamak” dedi.

Rekabet gücünü korumak için müşterilerin bütün beklentilerini karşılamaya odaklandıklarını anlatan Emir Eskinazi şöyle devam etti: “Koleksiyoner kimliği olan bir şirketiz. Yoğun yenilik, Ar-Ge ve ürün geliştirme süreci yürütüyoruz. Kumaştan başlayıp model detayı ve yıkama tekniklerine kadar sürekli arayış halindeyiz. Yenilikçi koleksiyonlarla müşteri beklentisini karşılamak için çaba harcıyoruz. Sürdürülebilirlik adına bir taraftan uyguladığımız yıkama tekniklerinde çevreye etkileri azaltıcı yeni yöntemler uyguluyor, diğer taraftan üretim alanlarımızın su, enerji tüketimi, kimyasal kullanımı ve atık yönetimi konularında tasarruf ve izlenebilirlik kabiliyetlerini geliştiriyoruz. Üretimin tek ve nihai amacı tüketimdir felsefesine sadık kalarak, ürettiğimiz her ürünün müşterilerden talep görecek kalite seviyesinde olmasını amaçlıyoruz. Fiyatta rekabetçi olmak ve maliyetleri düşürmek için de sürekli arayış halindeyiz. Son iki senede uygulanan kontrollü kur politikası neticesinde ihracatçılar artan maliyetlerini dengeleyemez oldu. Bugün Türk üretici ve ihracatçıları fiyat tutturmakta, mal satmakta çok zorlanıyor. Sektör her geçen gün, azalan siparişler ile küçülüyor, siparişler Mısır, Pakistan, Bangladesh, Vietnam gibi ülkelere kayıyor. Bu süreçte, istihdam ve ihracatta daha fazla kan kaybetmemek ve durumu tersine çevirebilmek için sektör bazlı destekleyici, artan maliyetleri dengeleyici bir kur politikası geliştirilmesini çok önemli, acil ve gerekli buluyoruz.”