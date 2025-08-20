Gedik Eğitim Vakfı ve Gedik Kaynak Almanya’da Türkiye’yi temsil edecek

Kaynak ve kesme teknolojileri alanında dünyanın en kapsamlı etkinliği olarak kabul edilen SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2025, 15–19 Eylül 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Essen kentinde sektör profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Beş gün sürecek fuarda; robotik kaynak sistemlerinden dijital üretim çözümlerine, otomasyondan sürdürülebilir üretim teknolojilerine kadar birçok yenilik ilk kez tanıtılacak ve uluslararası düzeyde teknoloji devleri etkinlikte boy gösterecek.

Gedik Eğitim Vakfı, Gedik Kaynak ile fuarda yer alacak

Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) ve Avrupa Kaynak Federasyonu (EWF)’nün Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olan Gedik Eğitim Vakfı (GEV), bu yıl da Gedik Kaynak ile birlikte fuarda yer alacak.

Fuar kapsamında GEV, mesleki eğitim programlarını, endüstriye yönelik uygulamalı çözümlerini ve sektörün geleceğine dair projelerini tanıtacak. Aynı zamanda yeni uluslararası iş birlikleri ve eğitim ortaklıkları için görüşmeler gerçekleştirecek.