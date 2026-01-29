Gedik Holding, Corezzle Electronics’e yatırım yaptı

Türkiye’nin öncü sanayi şirketlerinden Gedik Holding, yarı iletken ekosisteminin kritik oyuncularından olan, donanım tasarımını yeniden tanımlayan Corezzle Electronics’in büyüme ve üretim kapasitesine destek sağlayacak bir ortaklığa imza attı. Gedik Holding Girişim Yatırım Programı GearUp kapsamında bir teknoloji start up’ı olan Corezzle Electronics’e stratejik bir yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu.

İstanbul Gedik Üniversitesi mezunları Emin Yücel (Kurucu Ortak) - Faddale Demir (Kurucu Ortak) tarafından hayata geçirilen Corezzle Electronics, mevcut yarı iletken yongalarını yüksek entegrasyonlu ve üretime hazır sistemlere dönüştüyor. Şirket hem standart “Sistem İçi Paket” (SiP) çözümleri sunuyor hem de müşteriye özel paketleme ve entegrasyon hizmetleri de sağlayarak Türkiye’nin yarı iletken ekosisteminde stratejik bir konumda yer alıyor.

GearUp çatısı altındaki iş birliği, Corezzle’ın çoklu çip paketleme ve sistem entegrasyonu (SiP) alanındaki mühendislik yetkinliğini ve sanayi deneyimini uzun vadeli değer yaratma yaklaşımıyla buluşturuyor. Yapılan yatırım ise Corezzle Electronics’in üretim altyapısını güçlendiriyor, yeni üretim imkanları sağlıyor ve yenilikçi ürünler geliştirilmesini destekliyor.

Sanayi tecrübesi ile teknoloji yatırımlarını birleştiren Gedik Holding, eğitime ve genç girişimcilere verdiği önemi de göstererek, bu ortaklık sayesinde yüksek katma değerli üretim alanlarında Türkiye’nin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Yatırım, Gedik Holding’in uzun vadeli stratejisinin ve Türkiye’nin teknoloji ekosisteminde lider konumunu güçlendirme vizyonunun somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

“Hedefimiz, küresel ölçekte rekabet eden sürdürülebilir teknoloji girişimlerini desteklemek”

Gerçekleştirdikleri yatırım hakkında görüş veren Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik “Gedik Holding olarak, ileri teknoloji ve katma değerli üretim alanlarına yönelik uzun vadeli yatırım stratejimiz doğrultusunda, yarı iletken ekosisteminin kritik katmanlarından biri olan çip paketleme ve entegrasyon alanında faaliyet gösteren Corezzle Electronics’e yatırım gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin yerli teknoloji ekosisteminin gelecek vaad eden şirketlerinden birine yatırım gerçekleştirdik. Sanayi tecrübemizi ve uzun vadeli değer yaratma odağımızı; Corezzle’ın teknoloji vizyonu, mühendislik yetkinliği ve küresel pazarlara açılma hedefiyle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yatırımın, yalnızca bir finansal ortaklık değil; üretim ölçeklenmesi, ürün portföyünün genişletilmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması yönünde güçlü bir stratejik iş birliği olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz; sanayi ve teknoloji kesişiminde konumlanan, küresel ölçekte rekabet edebilen, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimlerini destekleyerek uzun vadeli değer üretmek” dedi.