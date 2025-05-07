Gedik Test Merkezi’nden sanayiye nitelikli iş gücü desteği

2009 yılında Halil Kaya Gedik’in öncülüğünde kurulan Gedik Test Merkezi (GTM), kaynak teknolojileri, tahribatsız muayene ve kalite kontrol gibi alanlarda verdiği eğitim hizmetleriyle Türkiye sanayisine yön veriyor. Merkezin Genel Müdürü Kadir Dağyıkan, hem ulusal hem de uluslararası standartlara uygun belgelerle bireyleri iş gücüne kazandırdıklarını belirterek, “20 bini aşkın kişiye uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verdik. Sanayinin kalifiye personel ihtiyacını karşılamada önemli bir misyon üstleniyoruz” dedi. Günümüzde İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren merkez, geniş laboratuvar altyapısı ve uzman eğitmen kadrosuyla dikkat çekiyor.

GTM, sanayi ve üretim sektörüne Tahribatsız Muayene (NDT), Tahribatlı Muayene (DT), Endüstriyel Hizmetler, 3. Taraf Gözetim, Kimyasal Analiz, Metalografik Deneyler, Kaynakçı Eğitim gibi birçok alanda hizmet veriyor.

Uluslararası belgelendirme yapılıyor

Merkezde verilen belgeler, TS EN ISO/IEC 17024, 17020 ve 17025 gibi ulusal ve uluslararası standartlara dayanıyor. GTM, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş A Tipi Muayene kuruluşu olarak hizmet verirken, aynı zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından da yetkilendirilmiş durumda. Bu sayede katılımcılar, uluslararası geçerliliğe sahip belgelere sahip olabiliyor.

GTM’den belge alan bireyler; Elektrik Santralleri, Rüzgar Enerjisi, Boru Hatları, Gemi İnşası, Otomotiv, Uçak Sanayi ve Çimento Fabrikaları gibi pek çok sektörde çalışabiliyor. Mezunlar, Tahribatsız/Tahribatlı Muayene Operatörlüğü, Ar-Ge, Kalite Kontrol, Kaynak Koordinasyonu ve Operatörlük gibi pozisyonlarda görev alıyor.

Merkez, Türkiye’de kalifiye iş gücünün yetiştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Özellikle kaynakçılık gibi teknik alanlarda belge sahibi olan bireyler, iş bulma sürecinde öne çıkıyor. Belge, hem teorik hem de pratik yeterliliği belgelediği için kariyer ve maaş avantajı da sağlıyor.

Standartlara uygun test süreçleri

Belgelendirme süreçlerinde adaylar, teorik ve pratik testlere tabi tutuluyor. EN ISO 9606 ve EN ISO 9712 gibi standartlara uygun olarak hazırlanan bu testlerde kaynak kalitesi, muayene becerileri, ekipman kullanımı ve iş güvenliği gibi kriterler değerlendiriliyor.

Uluslararası geçerliliğe sahip belgeler, yurt dışı odaklı çalışan firmalar için büyük avantaj sunuyor. GTM’den alınan belgelerle personelin uluslararası projelerde görev alması kolaylaşıyor, firmaların da nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanıyor.

20 binden fazla kişiye belgelendirme yapıldı

Kuruluşundan bu yana 20 binin üzerinde kişiye belge veren GTM, bu alanda Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre, belgelendirilen bireylerin %80’den fazlası sektörlerinde aktif olarak istihdam ediliyor.

GTM, belgelendirme kapsamını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak PhasedArray muayene yöntemini hizmet kapsamına dahil eden merkez, TFM Ultrasonik, CR ve DR gibi yeni test alanları için de altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu adımlar, merkezin teknolojik yetkinliğini artırarak sektöre daha fazla uzman kazandırmasını hedefliyor.