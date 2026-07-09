Gedik Yatırım, Golda Gıda’nın yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğündeki halka arzına liderlik etti

Faaliyete geçtiği 1991 yılından bu yana sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan ve Türkiye ekonomisinin önde gelen şirketlerinin halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım, son olarak gıda sektöründe geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Bera Holding iştiraki Golda Gıda’nın halka arz sürecinde lider kurumlar arasında yer aldı.

Misyon Yatırım Bankası ve Gedik Yatırım liderliğinde 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde pay başına 9,20 TL fiyatla gerçekleştirilen Golda Gıda halka arzının büyüklüğü yaklaşık 805 milyon TL oldu. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı %35 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 760.095 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,2 katına tekabül eden 192.786.258 adet nominal değerli paylar karşılığında 1.773.633.574 TL tutarlı talep geldi. Dağıtım sonucunda 749.674 adet yatırımcıya 87.449.998 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

“Golda Gıda’nın borsamız ailesine katılmasından memnuniyet duyuyoruz”

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, halka arz gong töreninde yaptığı konuşmada, Golda Gıda’nın köklü birikimi ve yüksek üretim kapasitesiyle ülkemizin gıda arz güvenliğinde önemli bir role sahip olduğunu belirtti. Modern üretim tesisleri ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine değerli katkılar sağladığını vurgulayan Ergun, şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasıyla sermaye yapısını güçlendireceğini ve küresel ölçekteki yerini daha da sağlamlaştıracağını ifade etti. Ergun, Golda Gıda’yı başarılı faaliyetlerinden dolayı tebrik ederek, halka arzda emeği geçen şirket yöneticilerine, aracı kurumlara ve çalışanlara teşekkür etti; Golda Gıda’ya “Borsamız ailesine hoş geldiniz” mesajını iletti.

“Gıda sektörünün köklü şirketlerini sermaye piyasalarıyla buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz”

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, başarılı halka arza ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi: “Gedik Yatırım olarak, Türkiye’nin üretim gücünü, ihracat potansiyelini ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu temsil eden şirketleri sermaye piyasalarıyla buluşturmayı önemsiyoruz. Golda Gıda’nın halka arzına gelen güçlü talep, yatırımcıların şirketin köklü üretim deneyimine, geniş ürün yelpazesine ve büyüme hedeflerine duyduğu güveni gösteriyor. Bu süreçte Misyon Yatırım Bankası ile birlikte lider kurumlar arasında yer almaktan ve Golda Gıda’nın sermaye piyasalarındaki yeni yolculuğuna eşlik etmekten memnuniyet duyuyoruz.”

“Golda Gıda’nın hem yatırımcılara hem de ülke ekonomisine uzun vadeli değer yaratacağına gönülden inanıyoruz”

Misyon Yatırım Bankası Genel Müdürü Muhammet Mustafa Cerit, “Misyon Bank ve Gedik Yatırım olarak, gıda sektöründeki üretim gücü, kalite odaklı yaklaşımı, ihracat ağırlıklı faaliyet yapısı ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Golda Gıda’nın halka arzına liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Toplam yaklaşık 805 milyon TL değerindeki bu halka arzda, yatırımcılardan gelen yaklaşık 1,8 milyar TL’lik talep hem markaya hem de sürdürülebilir bir geleceğe duyulan güveni açıkça göstermektedir. Bu yüksek ilgi, bir yandan yatırımcıların sürdürülebilir iş modellerine duyduğu güveni yansıtırken, diğer yandan da Golda Gıda’nın gelecek vizyonunun ne kadar güçlü bir temele dayandığını göstermektedir. Elde edilecek gelirlerin büyük kısmının şirketin büyüme yatırımlarında kullanılacak olması, Golda Gıda’nın üretim kapasitesini, operasyonel gücünü ve sektördeki rekabetçi konumunu daha da güçlendirecektir. Bugün borsada işlem görmeye başlayan Golda Gıda’nın, kaliteli ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ve vizyonuyla hem yatırımcılarına hem de ülkemiz ekonomisine uzun vadeli değer yaratacağına gönülden inanıyoruz” dedi.

Mevcut piyasa koşullarının halka arzların yeniden başlaması için giderek daha elverişli bir zemin oluşturduğunu ifade eden Cerit, şöyle konuştu: “Misyon Bank ve Gedik Yatırım olarak, sermaye piyasalarının sadece finansal değil, çevresel ve toplumsal değer üretiminin de merkezinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, sürdürülebilir büyüme vizyonuna sahip şirketlerin borsaya kazandırılmasını ülkemiz adına stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Misyon Bank’ın sermaye piyasalarına yönelik güçlü uzmanlığı, yenilikçi finansman çözümleri geliştirme kabiliyeti ve kurumlar arası etkin koordinasyon yetkinliği ile Gedik Yatırım’ın 35 yıllık sermaye piyasaları tecrübesi, Golda Gıda halka arz sürecinde uzun vadeli değer yaratma hedefimizi destekleyen güçlü bir iş birliğine dönüştü. Böylece Misyon Bankın 2026 yılı ilk halka arzını kutluyor, Gedik Yatırımın 2011 yılından bu yana konsorsiyum lideri, eş lideri ya da üyesi olarak görev aldığı toplam 33 halka arza bir yenisini daha ekliyoruz. Halka arzlar, sadece finansman sağlamanın değil, aynı zamanda şirketlerin kurumsallaşma, büyüme ve uluslararası rekabet gücü kazanma süreçlerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında üretim yapan, istihdam yaratan, değer üreten şirketleri sermaye piyasalarına kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

“Küresel pazarlardaki varlığımızı güçlendireceğiz”

Golda Gıda'nın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasını şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirten Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, “Yaklaşık 30 yıllık üretim tecrübemizle Karaman'da oluşturduğumuz güçlü üretim altyapısını bugün sermaye piyasalarının desteğiyle daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Golda Gıda'nın Borsa İstanbul'da yerini almasını, yalnızca şirketimiz için değil, Anadolu'da üreten, istihdam sağlayan ve katma değer oluşturan şirketlerin sermaye piyasalarında daha güçlü temsil edilmesi adına da önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu yolculuğun, bölgemizden daha fazla üretim şirketinin kurumsallaşmasına ve sermaye piyasalarıyla buluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Halka arzla beraber Golda Gıda’nın üretim kapasitesini artıracak, modernizasyon yatırımlarını hızlandıracak ve operasyonel verimliliği daha da güçlendireceğiz. Yüksek katma değerli ürünlere odaklanan şirketimizin, ürün portföyünü genişleterek mevcut ihracat pazarlarındaki etkinliğini artıracağına ve yeni pazarlara açılarak küresel ölçekte büyümesini sürdüreceğine inancım tam" dedi.

Golda Gıda payları, 8 Temmuz 2026 itibarıyla GOLDA hisse koduyla Borsa İstanbul’da 9,20 TL fiyat işlem görmeye başladı.