GEKADER Başkanı Eren: ABD ambargosu bankalara hak edişleri ödetmiyor

Rusya’nın Türkiye ihracat sıralamasında plastik sektörünün ilk sırada olduğuna vurgu yapan Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Kurucu Başkanı Fatih Eren, “Türkiye’nin plastik sektöründe ihracat yaptığı ülkeler arasında Rusya uzak ara ilk sırada yer alıyor. 2022 yılında yaklaşık 3.2 milyar dolarlık ihracat rakamı dikkat çekiyor. Listenin ikinci sırasında 310 milyon dolar ile İtalya, 297 milyon ile Almanya üçünü sırada yer alırken ve 189 milyon dolarlık ihracat ile İspanya dördüncü sırada yer alıyor. Ve bu rakam her geçen ay yükselerek devam ediyor. Geçen yıla kıyasla bu yıl Rusya’ya yapılan ihracatta yüzde 23’e yakın artış gözlemledik” dedi.

“Geri dönüşüm tesisleri Rus bankalardan ABD ambargosundan dolayı tahsilat yapamıyor”

Türkiye ile Rusya arasında plastik ve geri dönüşüm sektöründe çok ciddi, hacimli işbirlikleri ve ticaret olduğunu kaydeden GEKADER Başkanı Fatih Eren, “Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaştan bu yana Türkiye-Rusya arasındaki ithalat ve ihracatın yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak bu yükseliş son zamanlarda yaşanan “tahsilat” polemiği ile bir kez daha gündemde. Rusya’ya üretim yapan plastik geri dönüşüm sektörü temsilcileri, ikinci kalite plastik hammadde ve geri dönüşüm makineleri ve makine parça üreticileri Rusya’dan alınması gereken hak edişlerini tahsil edemiyor. ABD’nin Rusya’ya uyguladığı ambargo sonucunda ödemeler bankalardan geri dönüyor. Birçok geri dönüşüm tesisi ihracat konusunda gerek sertifikasyon gerek makineye yatırım yaparak Avrupa standartlarında üretim altyapısını oluşturmuşken, bu bahsi geçen birçok tesis bugün zor bir sınavdan geçiyor. Özetlemek gerekirse; Türk geri dönüşüm sektörü üreticileri ve makine üreticileri ve yedek parça üreticileri bugün Rusya’dan alacaklarını tahsil edemiyor. ABD’nin Rusya’ya uyguladığı ambargodan dolayı Türk bankaları yatırılan parayı geri gönderiyor. Haliyle hak edişler Türkiye’deki şirketlerin hesabına geçmiyor. Bu durumda birçok işletmeyi zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.

“İşletmelerin finansman karnesini olumsuz etkiliyor”

Türkiye’de birçok işletme öz kaynak yerine finansman modeli ile yatırım yaptığına dikkat çeken GEKADER Başkanı Fatih Eren, “Bilindiği üzere işletmeler sermayelerinden öte finansman modelleri geliştirerek yatırım yapıyor ve planlıyor. Bugün yaşanan Rusya taraflı sıkıntı işletmelerin ödeme performanslarını olumsuz yönde etkilediği gibi kısa ve orta vadede işletmelerin sicilini de olumsuz yönde etkiliyor. Diğer taraftan işletme maliyetlerin ödenmesi ve para transferleri de gecikiyor, ödenemiyor. Yeni yatırım planları da bugünkü ortamda yapılamıyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı’na geri dönüşümdeki alacakları inceleme çağırısı

GEKADER Başkanı Fatih Eren konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rus bankaları ile yaşanan tahsilat sorunu kendini ilk olarak Aralık 2023 ayında göstermişti. Yaklaşık 2 aylık bir süre boyunca; hatta bugün bile siparişler hazırlanıp gönderiliyor. Ancak tahsilatı gerçekleşemiyor. Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’nın birçok sektörde inceleme başlattığını yayın organlarından duyuyoruz. Türkiye’nin önemli ihracat kalemi olan geri dönüşümde hammadde, makine ve yedek parça üreticileriyle alakalı da gerekli incelemelerin başlatılmasının çok yerinde olacağı kanaatindeyiz. Aksi halde sektör ağır yara alabilir."