Geleceğe yön veren fikirler Watsons Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Zirvesi’nde buluştu

İki gün süren zirvenin sunuculuğunu Cansu Canan Özgen üstlenirken, program boyunca akademisyenlerden sektör profesyonellerine, sivil toplum temsilcilerinden genç girişimcilere kadar birçok isim sahnedeydi. Watsons Türkiye, zirve aracılığıyla yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten, gençleri ve girişimcileri cesaretlendiren bir platform oluşturdu.

Watsons, doğa ve toplum için harekete geçti

Watsons Türkiye, sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin merkezine yerleştirerek topluma ve çevreye kalıcı katkılar sağlamayı sürdürüyor. Zirve boyunca kullanılan tüm materyaller ileri dönüşüm sürecine dahil edilirken, Eskişehir’de oluşturulan 10.000 fidanlık “Watsons Hatıra Ormanı” ise markanın doğaya olan somut katkısının sembolü oluyor.

Gençlerden yoğun ilgi, eğitim programı büyük başarıyla tamamlandı

Zirve öncesinde Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle beş haftalık sürdürülebilirlik ve girişimcilik temalı online eğitim programı düzenlendi. Eğitimi tamamlayan ve sertifika sınavını geçen 145 katılımcı sertifika almaya hak kazandı. Bu katılımcılar arasından sertifikalarını fiziki olarak almak isteyenlere, zirvenin sonunda düzenlenen törende sertifikaları sahnede takdim edildi.

Sektörün önde gelen isimlerinden ilham veren oturumlar

İki günlük zirvede sürdürülebilirlik ve girişimciliğin farklı boyutlarını ele alan çok sayıda panel ve konuşma gerçekleşti.

Zirvenin açılışı Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş’ın moderatörlüğünü üstlendiği “CEO’ların Perspektifinden Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik” paneli ile yapıldı. P&G Türkiye, Kaskasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Oya Öngör, L'Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Genel Müdürü Özgür Karakaş ve Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız aynı sahnede buluşarak markalarının sürdürülebilirlik yolculuklarından bahsetti.

Doğa Aktivisti Güven İslamoğlu, Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl, Future Bright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Sosyal Girişimci Prof. Dr. Itır Erhart, NielsenIQ EEMEA Perakende Hizmetleri E-Ticaret Direktörü Turan Konu, Iva Natura Kurucusu Levent Kahrıman ve Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın’ın konuşmaları büyük beğeni topladı.

Nivea, Unilever, P&G, L'Oréal ve Sensodyne sponsorluğunda gerçekleşen zirvede Unilever Saç Kategori ve Cilt Bakım Direktörü Talat Yel ve Nivea Kişisel Bakım Pazarlama Müdürü Zeynep Usta İman markalarının sürdürülebilirlik konusundaki başarı hikayelerini paylaşmak üzere sahnedeydi.

Watsons İyilik Hareketi sahneye taşındı!

Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı güçlü iş birlikleri ile öne çıkan Watsons Türkiye, Watsons İyilik Hareketi’ni bu defa TEMA Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve HAÇİKO ile sahneye taşıdı. Panelde, sivil toplum kuruluşları ve markaların güç birliğiyle daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya yaratmanın mümkün olduğuna dikkat çekildi.

Gençler ve genç girişimcilerden güçlü mesajlar

Sürdürülebilir Yaşam Okulu Kurucusu ve Podcaster Aslı Dede, Çevre Mühendisi ve İçerik Üreticisi Cemre Sıla Atılğan Otar ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Şükran Tuğçe Uslu ve Batuhan Yılmaz bireysel yolculukların kolektif etkisine dikkat çekti.

Plastic Move Kurucusu Büşra Köksal ve Nivo Marka ve İletişim Müdürü Onur Bulakbaşı ise yer aldıkları panelde girişimcilikte sürdürülebilir değer yaratmanın nasıl mümkün olduğunu vurguladı.

Kadın liderlerden güçlü mesajlar

Zirvenin ikinci gününde gerçekleşen “Watsons Türkiye’nin Kadın Liderleri ve Sürdürülebilirlik Yolculuğu” panelinde Watsons Türkiye’nin kadın liderleri, markanın sürdürülebilirlik vizyonunu anlattı.

Watsons Türkiye Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Betül Karahan moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; şirketin farklı departmanlarından kadın liderler, sürdürülebilirlik stratejilerini, kapsayıcı liderlik yaklaşımlarını ve iş dünyasında kadınların güçlenmesine yönelik deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Watsons Türkiye’den Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerine çalışma salonu hediyesi

İkinci sürdürülebilirlik zirvesini Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştiren Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonunu Türkiye’nin dört bir yanına yaymayı hedefliyor. Gittiği yerlerde kalıcı bir iz bırakmayı da önemseyen Watsons Türkiye, bugünün anısına Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi’nde öğrencilerin verimli ve rahat bir şekilde çalışabilmeleri için bir çalışma salonu yaptırdı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş’ın açılışını yaptığı çalışma salonuna öğrenciler büyük ilgi gösterdi.