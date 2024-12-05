Geleceğin altyapısı Teknoloji Günü’nde konuşuldu

Türkiye’nin dijital haritacısı Başarsoft’un biri Ankara’da bir diğeri İstanbul’da olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirdiği Başarsoft Teknoloji Günleri’nin Ankara toplantısında; elektrik, su, doğalgaz ve telekom gibi altyapı sektörüne yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri çözümleri konuşuldu. Toplantıda Başarsoft’un altyapıya yönelik geliştirdiği ürün ve çözümlerini kullanan sektör temsilcileri ise yaptıkları sunumlar ile elde ettikleri kazanımları örnekleriyle anlattı. Başarsoft’un 350’ye yakın çözüm ortağı şirketin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, coğrafi bilgi teknolojilerinin, mekansal bilgi üretiminden analizine, oradan karar destek sistemlerinin oluşturulmasına kadar sürekli bir dönüşüm ve gelişim halinde olduğuna dikkat çekti. “Akıllı şehir uygulamaları, şehirlerin teknoloji desteğiyle kalkınmasını sağlarken, sunulan hizmetlerin de kalitesini yükseltmektedir” diyen Tancan, “Hayatın hemen her alanını kapsayan teknolojik çözümler ile kentin kaynakları minimum düzeyde tüketilerek, maksimum fayda sağlanmaktadır. Sadece kentlerimizde değil, kırsal bölgelerimizde de Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin sunduğu imkanları daha fazla kullanmamız gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Tancan, kentsel yaşamı daha cazip hale getirecek ve halk refahına katkı sağlayacak birçok teknolojinin, kentlerin sahip oldukları altyapı sayesinde mümkün olabileceğine dikkat çekerek sözlerini tamamladı.

Küçükpehlivan: “Gelecek biziz”

Çeyrek asrı aşan bir süredir, Türkiye’nin altyapı firmaları da dahil olmak üzere, Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin dokunduğu hemen her alanda, sektörün başat oyuncuları arasında yer aldıklarını belirten Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan da yaptığı açılış konuşmasında “Kağıt haritaların yerel koordinat sistemlerinde kullanıldığı günlerden; dronelar ve yapay zeka ile verilerin dijital ikizinin otomatik oluşturulabildiği günlere geldik. Elbette bu dönüşümdeki en temel unsur insan faktörüdür. Birlikte yaşamanın, kentleşmenin, medeniyetin inşasında, elektrikten suya, doğalgazdan iletişime kadar tüm altyapı yatırımları hem günümüzde hem gelecekte hayatımızın en önemli unsuru olmaya devam edecek. Coğrafi Bilgi Sistemlerini hakkıyla kullanmak en önemli misyonlarımızdan biri. Kısacası altyapı yani elektrik, su, gaz ve iletişim hayatımızın en önemli unsuru ve öyle olmaya devam edecek. Yokluğuna tahammül edemiyoruz. Yani gelecek her zaman olduğu gibi altyapının üstünde şekillenecek. O yüzden altyapı sektörü çalışanları adına diyorum ki: Gelecek Biziz” dedi.

Borsaya açılma hedefi ve Schneider ile partnerlik

Kıbrıs dahil ülkemizin her sokağından en güncel ve en güçlü CBS harita veri tabanını ürettiklerini ifade eden Küçükpehlivan, geliştirdikleri yerli yazılımlar ile tüm konum teknolojilerinde uluslararası rekabet gücüne sahip ürün ve çözümler geliştirdiklerini; bu başarılarını da Başarsoft’un 30’uncu kuruluş yıldönümü olan 2027 yılında, borsaya açılmış bir Başarsoft olarak taçlandırmak istediklerini söyledi.

Edindikleri deneyimleri, yerel ölçekten globale taşımak amacıyla geçen yıl Esri partneri olduklarına dikkat çeken Küçükpehlivan, bu hedeflerini bir adım daha ileri götürerek dünyanın en büyük oyuncularından Schneider ile de partnerlik anlaşması imzaladıklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının sonuncusunu ise Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas yaptı. Konuşmasında Dicle Elektrik’in son on yıldır dijital bir dönüşümden geçtiğini ifade eden Arvas, “Sadece kendimiz için değil paydaşlarla birlikte neler yapılabileceğine ilişkin bir yol haritası çıkarttık. Bu sürecin en kritik aşamasını ise Başarsoft ile yaptığımız yerli milli CBS Ar-Ge projesi oluşturdu” dedi.

Açılışın ardından gerek altyapı ve gerekse coğrafi bilgi sistemlerine yönelik olarak çeşitli paneller düzenlendi. Etkinlikte ayrıca akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilen ödüllü bilgi yarışması, büyük ilgi gördü. Firma sunumlarını içeren sorulara, en doğru ve hızlı cevabı veren ilk üç katılımcıya çeşitli teknoloji ürünleri hediye edildi.

Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilen etkinlik, Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan’ın sektörün gelecek vizyonunu çizdiği kapanış konuşması ile sona erdi.