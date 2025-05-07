Geleceğin kadın mühendisleri Türk Tuborg’un ‘KÖK Gelişim Programı’nda filizleniyor

Türk Tuborg KÖK Gelişim Programı kapsamında, Temmuz ve Eylül aylarında gerçekleştirilecek ve her biri 25’er öğrenciden oluşacak dört kamp düzenlenecek. Projeye 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri arasından akademik ve bireysel başarı kriterleri doğrultusunda titizlikle seçilecek 100 kadın mühendis adayı katılabilecek. Program sayesinde; Türkiye’nin dört bir yanındaki genç kadınların bir araya gelerek dayanışma içinde öğrendiği aynı zamanda da empati ve kolektif akılla beslendiği bir ekosistem yaratılacak.

Programa seçilen üniversite öğrencileri, uzman akademisyen ve kanaat önderlerinden öğrenme fırsatı yakalayacak

Programa seçilen üniversite öğrencileri; topraktan sofraya yiyecek içecek sektörünün tüm dinamiklerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla uzman akademisyen ve kanaat önderlerinden öğrenme fırsatı yakalayacak. Katılımcılar ayrıca sektöre dair örnek olay çalışmaları, ilham verici buluşmalar ve kişisel farkındalık atölyeleriyle bir yandan farklı bakış açıları kazanırken bir yandan da yenilikçi ve vizyoner yaklaşımlarla tanışacak.

Türk Tuborg KÖK Gelişim Programı’nın birinci aşamasında yüz yüze kampların yanı sıra online eğitimler yer alacak. İkinci aşamada ise öğrenciler Türk Tuborg’un kadın mühendisleri ile gerçekleştirilecek ‘Deneyim Buluşmaları’na katılacak. Bu süreci başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

Yıl boyu gelişme ve iş hayatına bir adım önde başlama fırsatı sunan Türk Tuborg KÖK Gelişim Programı, Türkiye’nin geleceğine değer katmak isteyen genç kadın mühendis adaylarını bekliyor.