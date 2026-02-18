Geleceğin kooperatifleri Chef's Table: Yerel üretim, girişimcilik ve dayanışma aynı masada

Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ve google.org iş birliğiyle yürütülen Geleceğin Kooperatifleri Programı, kooperatiflerin yalnızca üretim yapan yapılar değil; yerel bilgiyi, dayanışmayı ve toplumsal dönüşümü taşıyan girişimci aktörler olduğunu görünür kılmaya devam ediyor. Google.org tarafından desteklenen program kapsamında düzenlenen Chef's Table, Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerini, iş dünyası temsilcilerini, gastronomi profesyonellerini ve basını aynı sofrada buluşturdu. Programa dahil olan kooperatiflerin coğrafi işaretli ürünleri, Terrazza Italia Şefi Claudio Chinali'nin yaratıcı yorumlarıyla bir menüye dönüştü. Etkinlik, üretimin, emeğin ve girişimcilik hikayelerinin anlatıldığı bir deneyim alanı olarak konumlandı.

Menüde yer alan kooperatifler ve üretim hikâyeleri

Vakıfköy (Vakıflı Köyü) Kadın Kooperatifi – Samandağ / Hatay

Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı Köyü'nde kurulan kooperatif, Ermeni Türkiyeli kadınlardan oluşuyor. Narenciye üretimiyle öne çıkan kooperatif; reçel, kuru gıda ve narenciye bazlı ürünler üretiyor. Chef's Table menüsünde kullanılan narenciye ürünleri, bölgenin tarımsal hafızasını ve çok kültürlü üretim geleneğini sofraya taşıdı.

Rimmen Kadın Kooperatifi – Hatay

2023 depremi sonrası, Deprem Dayanışması Derneği bünyesinde kurulan Rimmen Kadın Kooperatifi, depremden etkilenen kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini merkeze alan bir yapı. Samandağ'da tekstil ve gıda, Defne'de sabun üretimi yapan kooperatif, aynı zamanda uluslararası tasarım iş birlikleriyle dikkat çekiyor. Chef's Table'da kullanılan ürünler, afet sonrası kurulan bir girişimin yeniden ayağa kalkma ve ölçeklenme potansiyelini temsil etti.

Defne Kadın Kooperatifi – Hatay

Türkiye'nin en köklü kadın kooperatiflerinden biri olan Defne Kadın Kooperatifi, gıda ve kuru gıda üretiminde sıfır atık prensibiyle çalışıyor. Zehirsiz tarım yapan yerel çiftçilerden temin edilen narenciyeler kurutuluyor; üretim sırasında oluşan atıklar ise toz haline getirilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Menüde kullanılan kurutulmuş ürünler, sürdürülebilir üretimin gastronomideki karşılığını gösterdi. Kooperatifin nesiller arası aktarımı merkeze alan yönetişim modeli de etkinlikte özellikle vurgulandı.

Urla Kadın Kooperatifi – İzmir

Yaklaşık 100 üyesiyle Türkiye'nin en büyük kadın kooperatiflerinden biri olan Urla Kadın Kooperatifi; tekstil ve gıda alanlarında yüksek üretim kapasitesine sahip. Coğrafi işaretli enginar üretimiyle öne çıkan kooperatif, ihracat yapan ve uluslararası markalarla çalışan güçlü bir yapı. Chef's Table menüsünde kullanılan ürünler, kooperatiflerin yerelden globale açılma potansiyelini temsil etti.

GastroKöy (Samandağ Kadın Kooperatifi) – Hatay

Coğrafi işaretli Samandağ biberiyle bilinen GastroKöy, acı biber reçeli ve soslarıyla gastronomi dünyasında kendine özgü bir yer ediniyor. Menüde kullanılan biber ürünleri, Hatay mutfağının karakterini ve kooperatifin uzun vadeli gastronomi vizyonunu yansıttı.

Gastronomiden girişimciliğe: Chef's Table'ın amacı

Chef's Table buluşması, kooperatifleri birer “yardım alan” yapı olarak değil; iş modeli olan, ölçeklenebilir ve etki yaratan girişimler olarak ele aldı. Katılımcılar, kooperatif temsilcilerinden üretim süreçlerini, karşılaştıkları zorlukları ve büyüme hedeflerini dinleme fırsatı buldu.

Etkinlik iş dünyası, perakende, finans, medya ve gastronomi alanlarından katılımcılarla kooperatifler arasında yeni iş birliklerinin zeminini oluşturdu.

Geleceğin Kooperatifleri Programı kapsamında sağlanan destekler

Program kapsamında kooperatiflere yönelik olarak:

-11 kooperatif için kurumsal kimlik çalışmaları

-5 kooperatif için web sitesi tasarımı ve geliştirme

-12 kooperatife yapay zekâ (AI) eğitimleri ve mentorluk

-Kooperatiflerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan eğitimler serisi

-120 saatin üzerinde online eğitim platformu

-Türkiye kooperatif haritalaması çalışması

-Dijital pazarlama ve e-ticaret mentörlüğü

-Sosyal medya içerik üretimi ve strateji geliştirme

-Etiket ve ambalaj tasarımlarının yenilenmesi

-Bozcaada Caz Festivali ve benzeri etkinliklere erişim

-Mentör–kooperatif eşleşmeleri

-4,6 milyon TL'lik hibe desteği sağlandı. Bu desteklerle, programa dahil 13 kooperatifin 2026 toplam cirosunun yüzde 121,6 artarak 46,4 milyon TL'ye ulaşması, her 1 TL hibenin yaklaşık 5,8 TL ek ciro yaratması hedefleniyor.

Bugüne kadar programdan 400'e yakın kooperatif faydalandı.