'Geleceğin meslekleri' Coşkunöz Eğitim Vakfı liderliğinde Bursa'da konuşuldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsanına Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi’ Hibe Programı kapsamında yürütülen XReation of Future ve Geleceğin Meslekleri Konferansı Bursa’da düzenlendi. Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) liderliğinde düzenlenen Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) proje ortaklığını yaptığı ve BUSİAD ile BUİKAD’ın iştirakçisi olduğu programın lansmanına STK’lar, meslek liseleri ile şirketlerin İK birimleri katıldı. Programda F2K Yönetim Danışmanlığı Kurucu Ortağı Feride Kılıç ‘Geleceğin Meslekleri’, NaraXR CEO’su Dr. Zafer Karadayı ‘2030: Deneyim Çağında İnsan’ ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ‘Teknolojide İstihdam ve Kadın’ konulu sunumlar yaptı.

Lansman toplantısında konuşan CEV Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, CEV olarak 30 yılı aşkın süredir mesleki eğitime odaklanarak faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Aktaş, “Eğitim, istihdam programlarımızla kamu yararına çalışmalar yaparken bireyler için, meslek eğitimlerine, katmanlı üretim mühendisliği programlarımız ve burslarımız devam ediyor. Kurumlar içinse ülke çapında hibe destekleri veriyor, ayrıca kuluçka programlarına da kaynak sağlıyoruz. Yeni teknolojiler, yeni işler ve geleceğin meslekleri alanlarında da çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda eğitim, istihdam sağlayıcı olarak temsil ediyoruz” dedi. Mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Oya Coşkunöz Aktaş, değişen dünya ve dijital becerilerin yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkesin işlerini etkileyeceğini belirterek, Türkiye’nin rekabet yarışında geri kalmaması için bu değişimlerin yakından izlenmesi gerektiğine işaret etti. Aktaş, “Değişmek bazen zor ve sancılı olduğunu çok iyi biliyorum. Fakat değişmemenin de çok ağır bedelleri olduğunu, hatta yok olacağımızı biliyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında öğrenciler ve iş dünyasına yönelik eğitimler düzenlenecek. Bir eğitim platformu hayata geçirilecek ve 100 XR profesyoneli, 40 XR eğitmeni yetiştirilecek, son aşamada ise bir proje yarışması düzenlenecek.