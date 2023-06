Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması sonuçlandı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) geleceğin hukukçularını bu yıl da festival havasında geçen üniversiteler arası yarışmada buluşturdu. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen ve yurt genelinde çok sayıda üniversiteden hukuk fakültesi takımlarının mücadelesine sahne olan iki aşamalı VII. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY) sonuçlandı. Birincilik ödülünü Galatasaray Üniversitesi takımı kazanırken, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi ekibi üçüncü oldu.

Geleneksel hale gelen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nda 2021’de bir ilki gerçekleştirmiş, uyuşmazlık çözüm yollarından arabuluculuğu da yarışma kapsamına almıştı. Arabuluculuk ve tahkimi “Med-Arb” formatında buluşturan VII. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması bu yıl da üniversitelerin hukuk fakültelerinden yoğun ilgi gördü. İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ödül töreninde yaptığı konuşmada geleceğin tahkim hukukçularına şu mesajları verdi: “İstanbul Tahkim Merkezi Med-Arb (Mediation-Arbitration) Arabuluculuk- Tahkim uygulaması kurallarını düzenleyen dünyadaki ilk merkez ve Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması da dünyada Med-Arb formatında düzenlenen ilk ve tek yarışma. Bu kurumsal tecrübemizi Genç ISTAC platformumuz sayesinde geleneksel yarışmamıza da yansıtmış oluyoruz. Yarışmaya emek veren arkadaşlarımız profesyonel meslektaşlara taş çıkartacak şekilde güzel hazırlanıyorlar ve bu yarışmayı çok üst düzey götürüyorlar. Bu sene hepimiz için zor bir sene oldu, ülkemiz çok önemli felaketler yaşadı. Hatta bu seneki yarışmaya 71 takım başvurmasına rağmen depremler dolayısıyla bazı takımlar yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Daha da önemlisi yarışma takımlarında yer alan bir arkadaşımızı maalesef depremde kaybettik, Fatih Yavuz Çayırcı arkadaşımıza ve depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ama bu yaşadığımız acı ve üzüntülere rağmen Genç ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması her zaman bize çok güzel müjdeler veriyor, yeni bir tahkim nesli yetişiyor. GTAY adı üstünde bir yarışma formatında düzenleniyor ama niteliği ve içeriği kesinlikle yarışma değil. Tüm üniversite takımlarımız aslında bu yarışmanın kazananı, yarışmaya katılan herkes burada yaşadıkları deneyim ile katılmayan arkadaşlarının bir adım önünde. Yarışma heyecanını paylaştığımız geleceğin hukukçuları meslektaşlarımızla güzel tahkimlerde bir araya gelmeyi diliyoruz. Nitekim bu yarışmamıza katılan arkadaşlarımız meslek hayatına atıldıklarında bazılarıyla tahkim duruşmalarında karşılaşıyor, gurur duyuyoruz.”

“Yarışmadan tüm üniversite takımları çok şey kazanarak ayrılıyor”

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de ISTAC’ın geleneksel yarışması GTAY’ın artık üniversiteli hukukçular için prestijli bir tecrübe merkezi haline geldiğini vurguladı. Ekmen, devamında şunları kaydetti: “İstanbul Tahkim Merkezi’nde şu an yürüyen bazı davalarda taraf vekili olarak dosyalara dahil olan bazı avukatlar üniversite dönemlerinde GTAY yarışmalarımızda yer alan meslektaşlarımız. Çalıştıkları hukuk bürosu daha önce hiç tahkim yapmamış, bu meslektaşlarımız GTAY tecrübelerinden dolayı çalıştıkları büroyu tahkime yönlendirmişler. Şu an ISTAC’a gelen dava dosyalarından birinde taraf vekili olan bir avukat arkadaşımız geçmiş GTAY yarışmalarından birine katılıp ilk 16’da elenen takımlardan, ama kendisi şu an tahkimci olarak çalışıyor. Yani yarışmada elenen takımların mensupları hiç üzülmesin, GTAY’a katılan her arkadaşımız buradan çok güzel tecrübelerle ayrılıp kariyerine yansıtıyor ve meslek hayatına yarışmadan edindiği tahkim kültürü ile başlıyor. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’ndan her zaman tüm üniversite takımları çok şey kazanarak ayrılıyor.”

Birincilik Galatasaray Üniversitesi’nin

Türkiye’nin en geniş kapsamlı kurgusal dava maratonu olan VII. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması ‘Tahkim Aşaması’nda zirveye Galatasaray Üniversitesi yerleşirken, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi takımları da ilk 3 arasında yer aldı ve para ödülü kazandı. Geleceğin Tahkim Avukatı seçilen Ankara Üniversitesi takımından Muhammet Berk Uysal ise ISTAC’da staj hakkı elde etti. En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi karma takımlarının oldu. En İyi Dava Dilekçesi Ödülü de eşit puan alan 3 takıma verildi ve Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi-Başkent Üniversitesi karma takımı okullarına ödül ile döndü. Kurgusal final duruşması ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Prof. Dr. İpek Sağlam ve Av. Dr. Murat Erbilen hakemliğinde gerçekleşen yarışmayı kazanan takımlara para ödülünün yanı sıra kitap seti hediye edildi.

İki aşamalı VII. GTAY’ın temelini oluşturan olay metni bu yıl Lexist Hukuk Bürosu tarafından hazırlandı. Bu etkinlik, Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Komisyonu Başkanı Av. İdil Elvin Çavuş, komisyon üyeleri Av. Ecenur Dal, Arzum Beyza Çimen, Başak Armağan, Bekir Aksarı, Harun Abaz ve Genç ISTAC Yürütme Kurulu’nun katkılarıyla hayata geçirildi. Son 3 yıldır Med-Arb formatında iki aşamalı düzenlenen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasının bu yılki Arabuluculuk Aşaması ise 6-7 Mayıs hafta sonu gerçekleşmiş, birinciliği Özyeğin Üniversitesi takımı alırken Ankara Üniversitesi ikinci, Necmettin Erbakan Üniversitesi ekibi üçüncü olmuştu.