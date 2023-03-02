Gelecek Varlık’tan 1,2 milyar liralık tahsilat

Gelecek Varlık, 2022 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre toplam tahsilatını bir önceki seneye kıyasla yüzde 70,3 artışla 1 milyar 212 milyon TL’ye çıkaran Gelecek Varlık’ın özkaynakları 1 milyar TL’yi aştı.

Söz konusu dönemde şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2021 yıl sonuna göre yüzde 75,6 artışla 791,2 milyon TL’ye, net kârı da yüzde 124,7 artışla 390,7 milyon TL’ye ulaştı.

2022 finansal sonuçlarını değerlendiren Gelecek Varlık Genel Müdür Sezin Ünlüdoğan, “Küresel ekonomiden kaynaklanan negatif etkilere rağmen yıl boyunca yakaladığımız ivme 4’üncü çeyrekte de devam etti. Varlık yönetimi şirketlerinin, ülkelerin ekonomik istikrarı ve bireylerin finansal özgürlüklerini kazanması açısından üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bireylere ve şirketlere borçlarını ödeme imkânı sunarken bir yandan da âtıl durumdaki kaynakları yeniden ekonomiye kazandırabiliyoruz.” dedi.

“Finansal sistemin sürdürülebilirliğine katkımız sürecek”

2022’de finans kuruluşlarından 2,1 milyar anapara devralıp, bugüne kadar satın alınan kümülatif anapara büyüklüğünü 20,8 milyar TL’ye taşıdıklarını belirleterek sözlerine devam eden Ünlüdoğan şunları söyledi: “Pandemi etkisinin bitmesi, bankaların satış ihalelerinde yaşanan artış ve yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle 2022’de sektörde kademeli olarak bir hareketlilik yaşandığını görüyoruz. Genel anlamda sektörümüzün işlem hacimlerine baktığımızda önceki yıllara göre daha verimli bir yıl geçirdiğimizi söylemek mümkün. Yakalanan bu istikrarı sürdürmek için teknolojinin yenilikçi çözümlerini de kullanarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz.”