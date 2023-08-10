Gelecek Varlık’tan 334,8 milyon TL kâr

Gelecek Varlık Yönetimi, 2023’ün ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında, bankacılık sektörünün 965,5 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını devralan Gelecek Varlık’ın toplam anapara alacağı 21,8 milyar TL’ye, toplam yatırım tutarı ise 2,8 milyar TL’ye yükseldi.

Şirket, toplam tahsilatını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 140,1 artışla 1 milyar 199 milyon TL’ye, özkaynaklarını ise 1 milyar 128 milyon TL’nin üzerine taşıdı. FAVÖK’ü ilk 6 ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148,1 artışla 790,1 milyon TL’ye çıkan Gelecek Varlık, bu dönemdeki net kârını ise yüzde 76 oranında artırarak 334,8 milyon TL'ye ulaştırdı.

“Yatırımcılarımıza verdiğimiz güveni pekiştirdik”

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Hizmet anlayışımız ve güçlü insan kaynağımızla önümüzdeki büyüme sürecini en iyi şekilde yönetmek için stratejiler oluşturuyoruz. Gelecek Varlık olarak sürdürülebilir büyümemizde istikrarlı adımlarla ilerliyor, yatırımcılarımıza verdiğimiz güveni pekiştiriyoruz. İlk yarıyıl itibarıyla elde ettiğimiz başarı yıl sonu hedeflerimize yönelik kararlılığımızı artırıyor. İkinci yarıyıl itibarıyla yıl sonu hedeflerimize hızlı bir şekilde ulaşacağımızı öngörüyoruz.” dedi.